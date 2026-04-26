Heracles in crisis: Sibum, Faber en de miraculeuze impact van Krüzen

Heracles Almelo bevindt zich in een sportieve crisis na een teleurstellend seizoen met trainerswissels en wisselende resultaten. De impact van interim-trainer Hendrie Krüzen is opvallend, terwijl de prestaties van Bas Sibum en Ernest Faber achterblijven.

De situatie bij Heracles Almelo is ronduit zorgwekkend te noemen. Het seizoen, dat begon met hoge verwachtingen en de aanstelling van Bas Sibum als hoofdtrainer, is uitgegroeid tot een sportieve crisis.

Sibum, een bekende naam in het Nederlandse voetbal door zijn eerdere successen bij Roda JC, slaagde er niet in om diezelfde positieve energie over te brengen op de selectie van Heracles. Na slechts tien Eredivisie-duels besloot de clubleiding dat een trainerswissel noodzakelijk was. De resultaten waren simpelweg onvoldoende en de manier van spelen liet te wensen over. Het team oogde lusteloos en miste de vechtlust die kenmerkend zou moeten zijn voor Heracles.

De verwachtingen waren hooggespannen, mede gezien de ambities van de club om zich te handhaven in de Eredivisie en verder te groeien. Echter, de realiteit was hard: de punten bleven uit en de prestaties daalden steeds verder weg. De druk op Sibum nam toe, zowel van de clubleiding als van de supporters, en uiteindelijk leidde dit tot zijn ontslag.

Het was een pijnlijke beslissing, maar wel een die menen dat noodzakelijk was om de club weer op de rails te krijgen. De zoektocht naar een nieuwe trainer begon onmiddellijk, met als doel om een persoon aan te stellen die de spelersgroep weer energie kon geven en de resultaten kon verbeteren. De club hoopte op een snelle ommekeer, maar de problemen bleken hardnekkiger dan verwacht. Na het vertrek van Sibum werd Hendrie Krüzen aangesteld als interim-trainer.

Wat er vervolgens gebeurde, kan omschreven worden als een ware miraculeuze wederopstanding. Krüzen slaagde er op wonderbaarlijke wijze in om het team te motiveren en de resultaten te verbeteren. In slechts vier wedstrijden pakte hij maar liefst tien punten, een prestatie die veruit superieur was aan die van zowel Sibum als zijn opvolger, Ernest Faber. Onder Krüzen speelde Heracles met een nieuwe energie en passie, en de supporters zagen eindelijk weer een team dat vocht voor elke meter.

De tactische aanpassingen van Krüzen bleken effectief en de spelers leken bevrijd te zijn van de druk die er onder Sibum had gehangen. Het was een periode van optimisme en hoop voor de club en de supporters. Men dacht even dat de problemen waren opgelost en dat Heracles zich veilig zou kunnen spelen in de Eredivisie. Echter, de vreugde was van korte duur.

Na vier duels werd Krüzen vervangen door Ernest Faber, een boezemvriend van PSV-trainer Peter Bosz. De verwachtingen waren hooggespannen, maar Faber slaagde er niet in om het succes van Krüzen voort te zetten. De resultaten daalden weer en het team verviel terug in de oude, belabberde vorm. De spelers leken hun motivatie te verliezen en de tactische aanpassingen van Faber leken geen effect te hebben.

Het was een teleurstellende ontwikkeling voor de club en de supporters, die gehoopt hadden op een stabielere periode. De statistieken spreken boekdelen. Krüzen was met afstand de beste trainer die Heracles dit seizoen heeft gehad. Zijn gemiddelde van 2,5 punt per wedstrijd is ongeëvenaard door Faber en Sibum, die beiden niet verder komen dan 0,3 punt per wedstrijd.

Dit betekent dat Krüzen verantwoordelijk is voor meer dan vijftig procent van het puntentotaal van Heracles dit seizoen. Een verbazingwekkend feit, gezien het feit dat hij slechts vier wedstrijden voor de groep stond. De cijfers laten duidelijk zien dat Krüzen een positieve impact had op het team en dat zijn aanpak effectief was. De vraag is nu of Faber nog in staat is om zijn prestatie op te vijzelen.

Hij heeft nog drie duels om te laten zien dat hij de juiste man is om Heracles te leiden. De clubleiding zal ongetwijfeld de resultaten van deze wedstrijden nauwlettend in de gaten houden en een beslissing nemen over de toekomst van Faber. De situatie is kritiek en de club staat voor een belangrijke uitdaging. Het is essentieel dat er snel een oplossing wordt gevonden om de club weer op de rails te krijgen en degradatie te voorkomen.

De supporters verdienen een team dat vecht voor elke meter en dat hen weer hoop geeft op een betere toekomst. De komende weken zullen cruciaal zijn voor Heracles Almelo





