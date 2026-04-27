Heracles degradeert uit Eredivisie: 'We gaan meteen terugkeren'

Heracles Almelo degradeert uit de Eredivisie na een nederlaag tegen FC Volendam. Algemeen directeur Toussaint en hoofdtrainer Ernest Faber kijken terug op een moeilijke periode en zetten een stip aan de horizon voor een snel terugkeer naar de hoogste divisie.

Zondagmiddag werd het officieel: Heracles Almelo degradeerde uit de Eredivisie na de 0-2 nederlaag tegen FC Volendam. De degradatie komt als een zware klap voor de club, die nu een moeilijke periode tegemoet gaat.

Algemeen directeur Toussaint benadrukte dat er nu eerst ruimte moet zijn voor reflectie en evaluatie, maar dat de club meteen aan de slag gaat om terug te keren naar de hoogste divisie.

'We moeten zeker evalueren en reflecteren, maar dat moeten we wel met elkaar doen en niet nu de degradatie net officieel is. We gaan wel een zware tijd tegemoet als club', aldus Toussaint. Hij voegde eraan toe dat de club nu verder terug moet dan vier jaar geleden en dat er gevolgen zullen zijn voor de mensen binnen de organisatie.

'Het heeft gevolgen voor mensen, maar welke keuzes we exact moeten maken, is nog niet bekend. We moeten de degradatie eerst een plek geven, daarna gaan we evalueren en analyseren. Meer kan ik er nu nog niet over zeggen.

' Hoofdtrainer en technisch directeur Ernest Faber zit stuk na de degradatie. Hij voelt zich niet prettig en neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat.

'Ik heb verantwoordelijkheid genomen met beide functies om de lijnen kort te houden, maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er zit veel tijd in, zeven dagen per week en er komt nog een intensieve periode aan', zo stelt Faber. Toch blijft hij strijdbaar en ziet hij mogelijkheden voor de toekomst.

'Ik blijf wel strijdbaar, anders was ik niet gekomen. Ik zat comfortabel in Australië, maar ik koos voor Heracles. We doen nu een stap terug, maar we kunnen hier iets moois opbouwen', benadrukt hij. Ook Toussaint is strijdbaar en kijkt naar de toekomst.

'Uiteraard kijk ik ook in de spiegel en reflecteer ik op wat er is gebeurd, maar het is nu te vroeg om er conclusies aan te verbinden. De verkoop van Hornkamp wordt vaak aangehaald, maar hoeveel minuten heeft hij na de winterstop nog gespeeld? Hij is nu, helaas voor hem ook geblesseerd. Als hij nu nog hier was geweest, had ik nu de vraag gekregen waarom we hem niet hadden verkocht.

Zo gaat het nu eenmaal', stelt de algemeen directeur, die direct een stip aan de horizon zet.

'Wij gaan meteen terugkeren, binnen een jaar. Dat wordt weer de insteek.

' De degradatie van Heracles brengt veel onzekerheid met zich mee, zowel voor de spelers als voor de staf. De club moet nu een nieuwe strategie bedenken om in de Keuken Kampioen Divisie succesvol te zijn en zo snel mogelijk terug te keren naar de Eredivisie. Toussaint en Faber zijn ervan overtuigd dat de club de uitdaging aankan en dat er een mooie toekomst ligt.

'We hebben een sterk team en een goede basis. Het is nu zaak om de juiste stappen te zetten en de juiste keuzes te maken', aldus Toussaint. Faber voegt eraan toe dat de club nu meer dan ooit samen moet staan.

'We moeten als een team optreden en ervoor zorgen dat we sterker terugkomen. Het is een uitdaging, maar we zijn er klaar voor.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Heracles Eredivisie Degradatie FC Volendam Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Praat mee op VP: Heracles Almelo - FC VolendamHeracles Almelo en FC Volendam kruisen de degens in de Eredivisie. De wedstrijd begint om 14.30 uur, volg de wedstrijd hieronder in de live-omgeving van VoetbalPrimeur en praat mee!

Read more »

Lelijke taferelen in Almelo: Heracles-fans laten degradatieduel met Volendam stakenEen klein groepje fans van Heracles Almelo lijkt de aanstaande degradatie niet te kunnen accepteren. Bij een 0-2 stand tegen FC Volendam worden rookbommen op het veld gegooid, terwijl er ook vuurwerk wordt afgestoken. De wedstrijd is tijdelijk stilgelegd.

Read more »

Trieste dag in Almelo: Heracles degradeert na drie jaar uit de EredivisieHeracles Almelo speelt volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Door een 0-2 nederlaag tegen FC Volendam - het duel werd in de slotfase ontsierd door supporters die de wedstrijd moedwillig lieten staken - is handhaving niet meer mogelijk voor de ploeg van trainer Ernest Faber.

Read more »

Heracles Almelo degradeert na nederlaag tegen VolendamHeracles Almelo is officieel gedegradeerd uit de Eredivisie na een 2-0 nederlaag tegen Volendam. De overwinningen van concurrenten Telstar en Excelsior eerder in de ronde maakten dit duel tot een beslissende degradatiekraker, die Volendam wist te winnen dankzij goals van Anthony Descotte en Robert Mühren. De wedstrijd werd ook ontsierd door incidenten met vuurwerk.

Read more »

Heracles degradeert na drie jaar uit Eredivisie op treurige middag in AlmeloHet doek is gevallen voor Heracles Almelo. Na drie jaar Eredivisie degradeert de ploeg van Ernest Faber naar de Eerste Divisie. Het moest thuis winnen van Volendam, maar dat lukte niet. Het werd .-.

Read more »

Heracles Almelo dreigt te degraderen na pijnlijke nederlaag tegen VolendamHeracles Almelo staat op de rand van degradatie na een 0-2 nederlaag tegen FC Volendam, waarbij supporters hun frustratie botvierden met vuurwerk. Excelsior boekte een overtuigende 5-0 overwinning op FC Utrecht, terwijl de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord doelpuntloos eindigde.

Read more »