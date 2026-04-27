Henk Spaan verbijsterd over vertrek Kovács bij Ajax: 'Wie is hier verantwoordelijk?'

Columnist Henk Spaan uitte zijn verbazing over de beslissing van Ajax om Bendegúz Kovács te laten vertrekken. Hij benadrukt de positieve reacties van jeugdtrainers en de goede statistieken van de Hongaarse spits. Daarnaast hekelt hij de negatieve reacties op Xavi Simons na zijn blessure.

Het is voor Henk Spaan volstrekt onbegrijpelijk dat Ajax afgelopen zomer afscheid heeft genomen van Bendegúz Kovács . In zijn recente column uitte hij zijn verbazing over de beslissing van de Amsterdamse club om de jonge Hongaar te laten vertrekken.

Kovács maakte in 2023 de overstap naar Ajax, maar kon blijkbaar niet overtuigen, wat resulteerde in zijn transfervrije overgang naar AZ. Spaan, een gerenommeerd columnist, heeft gesproken met jeugdtrainers van Ajax die juist zeer positief over Kovács waren. Zij konden enkel hun hoofd schudden over de beslissing om hem weg te sturen, en gaven aan dat zijn naam nog vaak zou vallen op de trainingsvelden van De Toekomst.

De statistieken van Kovács bij Ajax Onder 19 spreken voor zich: tien doelpunten in slechts 21 wedstrijden. Volgens Spaan is dit juist een prestatie die een langer verblijf had moeten rechtvaardigen. Hij stelt scherpe vragen over de verantwoordelijkheid voor deze beslissing en vraagt zich hardop af wie hieraan toe durft te geven. Hij verwacht echter dat het stil zal blijven binnen de managementlagen van Ajax.

Kovács heeft in Alkmaar een contract getekend dat hem tot medio 2028 bindt aan de club. Zijn prestaties bij Jong AZ zijn indrukwekkend, met acht doelpunten in veertien wedstrijden. Ook in de hoofdmacht van AZ heeft hij al zijn waarde bewezen, met één assist in twee wedstrijden. Hij maakte zijn debuut tegen Shakhtar Donetsk en kreeg recentelijk speeltijd tegen Go Ahead Eagles.

De 1,99 meter lange spits lijkt zich snel aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en te bloeien onder de begeleiding van de Alkmaarse trainersstaf. Spaan benadrukt dat de beslissing van Ajax om Kovács te laten vertrekken des te vreemder is, gezien zijn potentieel en de positieve reacties van de jeugdtrainers. Hij suggereert dat er mogelijk andere factoren een rol hebben gespeeld bij de beslissing, maar dat deze niet openbaar worden gemaakt.

De columnist lijkt te suggereren dat er binnen Ajax een gebrek aan visie of durf is om in jonge talenten te investeren. Naast de discussie over Kovács, laat Spaan ook zijn frustratie over de negatieve reacties op Xavi Simons zien. Hij noemt het schandalig dat mensen zich opwinden over een mogelijke zware blessure van Simons, en zelfs daarover grappen maken.

Spaan wijst erop dat Simons een enorm talent is, die ook voor Spanje had kunnen kiezen, maar bewust voor Nederland heeft gekozen en zich volledig inzet voor het nationale elftal. Hij herinnert aan de belangrijke rol die Simons speelde tijdens het afgelopen EK, met onder andere een onterecht afgekeurde goal tegen Frankrijk. Spaan maakt zich zorgen over de toekomst van Simons, aangezien een langdurige blessure zijn transfer naar een topclub in de zomer kan bemoeilijken.

Hij benadrukt dat geen enkele club een speler zal kopen die nog minimaal zes maanden herstel nodig heeft. De columnist roept op tot meer respect voor Simons en veroordeelt de haatdragende reacties op sociale media. Hij concludeert dat de negatieve commentaren puur voortkomen uit antipathie tegenover de persoonlijkheid van Simons, en niet uit een objectieve beoordeling van zijn kwaliteiten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Club Brugge toont interesse in Ajax-huurling JanseClub Brugge, de Belgische landskampioen, heeft interesse getoond in de jonge verdediger Dies Janse, die momenteel op huurbasis speelt voor FC Groningen. Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt dat Club Brugge onder de indruk is van zijn prestaties.

Read more »

Ajax-huurling stellig na stormachtige ontwikkeling: 'Ik ben klaar voor basisplek'Dies Janse is klaar om de concurrentiestrijd aan te gaan bij Ajax. De centrale verdediger wordt momenteel verhuurd door de Amsterdammers aan FC Groningen en maakt daar een stormachtige ontwikkeling door.

Read more »

El Ahmadi twijfelt aan Janse als basisspeler Ajax, woede over Vitesse en verdediging van VeermanKarim El Ahmadi analyseert de kwaliteiten van Dies Janse en uit zijn twijfel over een basisplaats bij Ajax. Tegelijkertijd is er grote onvrede over de situatie bij Vitesse en wordt de ondergewaardeerde Kenneth Veerman verdedigd.

Read more »

Mooi geluid vanuit Ajax-selectie: 'Ik heb een goede band met Cruijff'Jorthy Mokio heeft een goede band met Jordi Cruijff. De jongeling van Ajax, die recent zijn contract verlengde, doet daar een boekje over open. Mokio vertelt ook dat hij als speler is veranderd en bezig is met een psycholoog.

Read more »

Voetbaluitslagen: NAC Breda verslaat Ajax, Bayern München knokt terug en Barcelona dichter bij titelEen overzicht van de belangrijkste voetbaluitslagen van het afgelopen weekend, met overwinningen voor NAC Breda, Bayern München, FC Barcelona en Liverpool. Ook updates over blessures en de strijd om Europese tickets.

Read more »

Excelsior vergroot voorsprong tegen FC Utrecht, moeizame eerste helft Ajax - FeyenoordExcelsior leidt met 3-0 tegen FC Utrecht na een doelpunt van Sanches Fernandes en een rode kaart voor Didden. De wedstrijd Ajax - Feyenoord is nog open, maar Ajax heeft weinig kansen gecreëerd in de eerste helft. De supportersopkomst bij Ajax - Feyenoord is afgenomen.

Read more »