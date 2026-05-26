Henk Brugge wordt officieel trainer van Telstar

De nieuwe trainer van Telstar, Henk Brugge, wordt vandaag officieel gepresenteerd. De supporters van de Witte Leeuwen hebben alvast een aantal adviezen voor hem.

De nieuwe trainer van Telstar , Henk Brugge , wordt vandaag officieel gepresenteerd. De supporters van de Witte Leeuwen hebben alvast een aantal adviezen voor hem. Voormalig voorzitter Pieter de Waard is een van de bekendste supporters van Telstar en mag niet ontbreken in deze rondvraag.

Hij was zelf voor de wedstrijden te nerveus om te kijken, maar sinds hij na 17 jaar terugtrad, gaat het hem veel beter af.

'Afgelopen seizoen was een avontuur. ' Het eerste wat De Waard deed toen de naam Henk Brugge uit de hoge hoed kwam, was op het internet kijken. 'Ik heb beelden van hem bekeken en hij komt goed op mij over. Ik lees over hem dat het een beperkte voetballer was.

Doet het bij mij goed, want dat was ik ook.

' Zijn drie dagen aan het roer van Heerenveen geven De Waard vertrouwen. 'Dat hij van AZ won, was helemaal geweldig. Dat is Correia niet gelukt. Ook heeft hij bij Feyenoord gewerkt en dat is de tweede club naar mijn hart.

' Dat Brugge van assistent-trainer bij Heerenveen nu de overstap maakt naar hoofdtrainer bij Telstar stemt De Waard gelukkig. 'Ik had altijd een betere klik met assistent-trainers dan hoofdtrainers. Hoofdtrainers zijn over het algemeen eigenwijze eikels.

' 'Wat ook voor hem spreekt, is dat hij geen voorwaarde stelt dat Telstar in de eredivisie moet spelen om daar te kunnen trainen. ' Als laatste benoemt De Waard nog een eigenschap Van Brugge waar hij positief over is. 'Wat ik tot dusver heb gelezen is het een man die het net ophaalt. Die luistert naar zijn staf en spelers.

' Als advies geeft de voormalig voorzitter dan ook aan om zijn oor te luister te leggen bij twee Telstarmastodonten. 'Ik heb in de club verschillende klankborden gehad', begint hij. 'Daarvan zijn Walter de Wit in het bestuur en Leo Driessen als 'perschef' nog over. Ik heb altijd veel aan die kerels gehad.

' 'Ik ga ervan uit dat we weer een mooie jaargang krijgen. Dat zal wellicht zwaar rusten op zijn schouder', dus is het zaak dat de Telstar-supporters achter hun nieuwe trainer gaan staan.

'De koning is dood, leve de koning. ' Brugge stond niet bovenaan het lijstje van Mink Verbaan voor potentiële opvolgers van Correia. De oud-materiaalman van Telstar dacht zelf eerder aan Danny Schenkel, de assistent-trainer van Almere City.

'Hij is net als Correia een kind van de club. ' Voor Verbaan kwam de aanstelling van Henk Brugge dan ook als een verrassing. 'Ik kende die nieuwe trainer helemaal niet', geeft hij toe. 'Maar hij is er nu en dan moet je hem ook de kans geven.

' Inmiddels heeft Verbaan bij kunnen lezen over de nieuwe trainer van zijn geliefde Telstar. 'Hij is jeugdtrainer geweest, is pedagogisch opgeleid en heeft drie dagen als interim-trainer aan het roer van Heerenveen gestaan. Wat ik over hem lees, is wel goed.

' Als afsluiter heeft Verbaan geen tip voor Brugge, maar voor de supporters: ga Brugge niet de hele tijd vergelijken met Correia. 'Het wordt geen tweede Correia en die gaat er ook niet komen. Ik heb heel veel trainers meegemaakt, maar wat de spelers voor hem deden, dat kreeg niemand voor elkaar', zegt hij. Zijn advies aan de mede-supporters: 'Niet mopperen als Brugge in de voorbereidingen drie keer op rij verliest.

Achter hem staan.

' X, was de aankondiging van Henk Brugge een grote verrassing. 'Ik kende hem helemaal niet', zegt hij. Maar volgens de Telstar-twitteraar hoeft zijn gebrek aan bekendheid helemaal geen probleem te zijn.

'Net als Correia is hij nieuw in de eredivisie en moet hij zich bewijzen. Ik hoop dat hij die energie kan overbrengen.

' 'Ik begrijp dat ze bij Heerenveen niet blij zijn dat hij weg gaat. Dat is een goed teken. Zijn achtergrond zegt mij verder niet zoveel.

' Toch verwacht Roodenrijs een pittig seizoen voor Brugge in Velsen-Zuid. 'Dit seizoen hebben wij op onze toppen gespeeld', blikt hij terug. 'Volgend seizoen handhaven wordt nog moeilijker dan afgelopen seizoen. ' Als afsluitende tip raadt Roodenrijs Brugge aan om niet alleen maar op de voetbalvelden te blijven.

'Leer de omgeving kennen: ga langs bij de hoogovens, ga de zee op en de buurten in. Ga de mensen spreken om erachter te komen wat er leeft.





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Henk Brugge Telstar Anthony Correia Pieter De Waard Mink Verbaan Danny Schenkel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VoetbalPrimeur ontketent Elftal van het Jaar: Bosz, Van den Brom, Pereira, Telstar en JerseyVoetbalPrimeur heeft samen met de community het Elftal van het Jaar voor het Eredivisie-seizoen 2025/2026 samengesteld. De vijf genomineerden zijn, op alfabetische volgorde: Bosz, Pereira, Telstar en Van den Brom.

Read more »

Witte rook op Het Kasteel: Sparta presenteert opvolger van Maurice SteijnRogier Meijer is de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. Dat maken de Rotterdammers maandagochtend bekend. De 44-jarige oefenmeester komt over van Bayer Leverkusen, waar hij als assistent fungeerde. Hij tekent een contract tot medio 2028.

Read more »

Feyenoord maakt Dévy Rigaux technisch directeurFeyenoord is van plan om Dévy Rigaux, de Belgische technisch directeur van Club Brugge, als nieuwe technische baas van de club officieel bekend te maken.

Read more »

Tian Nai Koren (16) mag debuteren voor nationale ploeg van SloveniëTian Nai Koren, een 16-jarig toptalent van Club Brugge, heeft maandag bijzonder nieuws ontvangen. Bondscoach Boštjan Cesar heeft Koren opgeroepen voor de nationale ploeg van Slovenië. In de zomer van 2025 kwam Koren van NK Maribor naar Club Brugge, waar hij zijn opleiding volgde. Dit seizoen maakte Koren zijn minuten bij Club NXT en in de Challenger Pro League en UEFA Youth League. In de Challenger Pro League scoorde hij één keer en gaf hij twee assists. Europees was hij goed voor twee goals en twee assists. Met de jonkies van Club Brugge haalde Koren zelfs de finale van de Youth League. Bij Club Brugge heeft hij zijn debuut in de A-ploeg nog niet gemaakt, maar binnenkort kan hij debuteren voor het eerste elftal van de nationale ploeg van zijn land. Slovenië speelde twee oefeninteralls tegen Cyprus en Kroatië.

Read more »