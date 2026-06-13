Hengelo zoekt in één keer alle beschermde dieren op om verbouwen makkelijker te maken

Gemeente Hengelo start een grootschalig zoektocht naar beschermde soorten zoals vleermuizen en egels, zodat bewoners niet zelf elk onderzoek hoeven te doen bij verbouwingen. Een overkoepelende vergunning en extra voorzieningen maken het mogelijk.

De gemeente Hengelo voert een grootschalig inventarisatieonderzoek uit naar beschermde diersoorten in woningwijken, als voorbereiding op een soortenmanagementplan. Dit plan moet bewoners en projectontwikkelaars in de toekomst veel administratieve lasten en procedures besparen wanneer ze slopen, renoveren of isoleren willen.

In plaats van dat iedere individuele eigenaar zelf een veldonderzoek hoeft te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van beschermde soorten zoals vleermuizen, egels, marters, huismussen en gierzwaluwen, zal de gemeente één keer uitgebreid in kaart brengen waar de belangrijkste habitats en hotspots zijn. Daarna geldt voor de hele gemeente een overkoepelende vergunning die tien jaar geldt en kan worden verlengd.

Wel blijven beschermingsmaatregelen zoals het inbouwen van vleermuiskastjes verplicht bij bouwwerkzaamheden, ook als die specifieke dieren niet direct bij het pand aanwezig zijn. Het onderzoek is een enorme klus: elk straatje wordt naar schatting tien tot vijftien keer bezocht door onderzoeksbureaus, die overdag op zoek gaan naar vogels en 's avonds en nachts naar nocturnale dieren.

Gemeentewoordvoerder Bert Mol benadrukt dat het doel niet elke individuele vleermuis of elk nest te vinden is, maar de grootste en ecologisch belangrijkste gebieden te lokaliseren. Dat is voldoende om de populaties op stedelijk niveau te beschermen. Bovendien belooft de gemeente tijdens het inventarisatieonderzoek extra voorzieningen zoals nestkastjes te plaatsen, zodat dieren in Hengelo blijven en zich kunnen verdere ontwikkelen.

Met deze aanpak hoop Hengelo de wildlife-vriendelijkheid te vergroten en tegelijkertijd de procedures voor verbouwingen te vereenvoudigen, wat zowel natuur als burgers ten goede komt





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Hengelo Vleermuizen Soortenmanagementplan Overkoepelende Vergunning Verbouwen

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