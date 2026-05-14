Hemelvaart: een eeuwenoud feest van hoop en rust

Hemelvaart is een eeuwenoud feest voor christenen, waarbij Jezus veertig dagen na Pasen terugkeert naar God in de hemel. Het is een feest van hoop, herinnert christenen eraan dat er ooit een koninkrijk komt zonder verdriet, ellende en onrecht. Binnen de verschillende stromingen van het christendom is de betekenis grotendeels hetzelfde, maar er zijn verschillen in het woordgebruik. Ook de betekenis van Pasen en Kerst raakt meer naar de achtergrond, wat tot 'spiritueel analfabetisme' leidt. Hemelvaart kent een eeuwenoude traditie: dauwtrappen, waarbij groepen trekken in de natuur voor zonsopkomst. Tegenwoordig is Hemelvaart vooral een vrije dag, maar er is ook een diepere laag terug te vinden in het samen optrekken, de vriendinnen- of kameradengroep. Ook voor mensen die niet religieus zijn, kan Hemelvaart een moment zijn om stil te staan bij waar we mee bezig zijn en wat echt belangrijk is. De toekomst van Hemelvaart is moeilijk te voorspellen, maar het feest zal waarschijnlijk niet snel verdwijnen. Er is onder jongeren juist weer meer belangstelling voor geloof en zingeving.

Hemelvaart is een eeuwenoud feest voor christenen, waarbij Jezus veertig dagen na Pasen terugkeert naar God in de hemel. Volgens de Bijbel verdwijnt hij in een wolk, waarna engelen vertellen dat hij ooit zal terugkeren.

Het is een feest van hoop, herinnert christenen eraan dat er ooit een koninkrijk komt zonder verdriet, ellende en onrecht. Binnen de verschillende stromingen van het christendom is de betekenis grotendeels hetzelfde, maar er zijn verschillen in het woordgebruik. Ook de betekenis van Pasen en Kerst raakt meer naar de achtergrond, wat tot 'spiritueel analfabetisme' leidt. Hemelvaart kent een eeuwenoude traditie: dauwtrappen, waarbij groepen trekken in de natuur voor zonsopkomst.

Tegenwoordig is Hemelvaart vooral een vrije dag, maar er is ook een diepere laag terug te vinden in het samen optrekken, de vriendinnen- of kameradengroep. Ook voor mensen die niet religieus zijn, kan Hemelvaart een moment zijn om stil te staan bij waar we mee bezig zijn en wat echt belangrijk is. De toekomst van Hemelvaart is moeilijk te voorspellen, maar het feest zal waarschijnlijk niet snel verdwijnen. Er is onder jongeren juist weer meer belangstelling voor geloof en zingeving.

Het is goed om af en toe stil te staan bij waar we mee bezig zijn en wat echt belangrijk is. Hemelvaart kan zo'n moment zijn





