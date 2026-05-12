Hemelvaart belooft opstuimig te verlopen in Noord-Holland. Weerman Jan Visser waarschuwt voor regelmatig bewolking, hagel en onweer.

NH-weerman Jan Visser geeft advies over de aankomende dagen in Noord-Holland en waarschuwt consumenten voor alle mogelijke weersomstandigheden, van zon tot hagel.

Hemelvaart belooft opstuimig te verlopen in Noord-Holland. Zo waarschuwt NH-weerman Jan Visser voor aankomende dagen met regelmatig buien en kans op hagel. Ondanks een wisselvallige ochtend wordt het vanmiddag mehrmals droger en breekt af en toe de zon door.

De temperatuur blijft tot rond de 13 graden steken, fris voor de tijd van het jaar. Morgen is er weer kans op onweersbuien en hagel. Tussendoor laten een paar buien zon zich soms nog even zien. Ook op Hemelvaartsdag zelf blijft de kans op regen groot, met mogelijk onweersbuien en fris weer met noordwestenwind.

Het weekend brengt wat zonniger dagen maar blijft ook wisselig, maar zondag is er een opwarming naar 15 graden mogelijk. Pas op Pinksteren kunnen temperaturen stijgen naar ongeveer 20 grade





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weertypes Alpagefore Weerwaarschuwing Hagel Onweer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politie grijpt in vanwege onrust in Overvecht-Noord nabrandt en brandst fingerpostjesDe politie heeft met meerdere voertuigen en pelotons ingegrepen om de onrust te herstellen na meldingen van shotguns, vuurwerk en diverse andere conflictsituaties in de wijk Overvecht-Noord in Utrecht.

Read more »

Brede welvaart Noord-Drenthe erg hoog, ondanks aardbevingenNoord-Drenthe blijft hoog scoren op brede welvaart, ondanks de aardbevingsperikelen. Dat in tegenstelling tot de provincie Groningen.

Read more »

Inwoners van Noord-Drenthe hebben brede welvaart, Groningse gebieden ver achterDe 'Staat van Groningen en Noord-Drenthe 2026' toont aan dat inwoners van Noord-Drenthe zich goed voelen en dat de regio goed presteert op het gebied van brede welvaart. De Groningse gebieden scoren echter ver achter op Noord-Drenthe. Het programma Nij Begun, dat zich richt op het herstel en de toekomst van de aardbevingsgebieden, heeft nog maar weinig verandering gebracht.

Read more »

Stevige wind op komst: vanavond rukwinden tot 80 kilometer per uurBewolking trekt op over Noord-Holland en windstoten tot 80 km/u verwacht rond het IJsselmeer en Texel. Weerman Jan Visser legt uit wat je kunt verwachten.

Read more »