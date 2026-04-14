Helmondse jongeren trainen voor een weerbare toekomst: sportdag zet in op mentale veerkracht

In Helmond bundelen jongeren hun krachten tijdens een sportdag, gericht op het vergroten van mentale veerkracht. Deelnemers ervaren de voordelen van fysieke uitdagingen en leren omgaan met tegenslagen in een wereld vol sociale media en constante veranderingen. Initiatieven zoals deze sportdag, georganiseerd door Sport en Defensie Maken Weerbaar, benadrukken het belang van doorzettingsvermogen en samenwerking voor een veerkrachtige samenleving.

Urenlang scrollen op de telefoon. Niet meer met elkaar praten. Dat is de realiteit die de 16-jarige Wahid en Muhhad uit Helmond overal om zich heen zien. Het excessieve gebruik van smartphones en de toenemende afhankelijkheid van sociale media hebben een diepe impact op de jongere generatie, constateren ze. 'Ik zeg wel eens tegen mijn vrienden: bro, je zit nu wel erg lang op je telefoon', vertelt Muhhad. Wahid vult aan: 'Het is gewoon heel slecht voor je.'

De jongemannen zijn slechts twee van de vele jongeren die dinsdag deelnamen aan een sportdag, georganiseerd om hen mentaal weerbaarder te maken. Het doel van deze dag, en de bredere inspanningen van de organisatie Sport en Defensie Maken Weerbaar, is het creëren van een maatschappij die de uitdagingen van een snel veranderende wereld met veerkracht tegemoet kan treden. De sportdag vond plaats bij stadion De Braak in Helmond, waar jongeren onder begeleiding van ervaren trainers en coaches deelnamen aan diverse fysieke activiteiten. Van boksen en rugby tot het sjouwen met zware balken, de activiteiten waren erop gericht om jongeren uit hun comfortzone te halen en te leren omgaan met tegenslagen.

Jimte Poelman, van Sport en Defensie Maken Weerbaar, zag de dag met plezier tegemoet, ondanks de afwezigheid van de regen. 'Jammer dat het niet regent', lacht hij, terwijl hij de jongeren aanmoedigt. Poelman benadrukt het belang van doorzettingsvermogen, een thema dat centraal staat in de sportdag. Een jongen die vraagt of hij in een ander team mag, krijgt direct een njet te horen. De boodschap is helder: doorzetten als het tegenzit. Poelman, die zelf in de jeugdopleiding van Cambuur voetbalde, weet als geen ander wat sport kan betekenen voor de mentale veerkracht. 'Mijn vader had een depressie en voetbal heeft me echt gered.'

Hij ziet met zorg hoe jongeren steeds vroeger afhaken bij sport. 'In mijn tijd gebeurde dat pas als je ging studeren. Nu zie je jongeren op 12-jarige leeftijd afhaken als ze naar de middelbare school gaan.' En de gevolgen zijn duidelijk zichtbaar. Jongeren voelen zich steeds vaker eenzaam, en de druk van sociale media is enorm. Egbert Ruijgrok, ex-commando en begeleider op de sportdag, bevestigt deze trend. 'Jongeren zien op sociale media een wereld die mooier is dan hij is. Je ziet dat ze elkaar niet meer aanspreken. Alles gaat via de app. Dat is makkelijker dan direct. De een zegt dat hij een leraar niet leuk vindt. De ander gaat daaroverheen. En dan escaleert het.'

Ruijgrok benadrukt het belang van een weerbare samenleving, waarin mensen samenwerken in plaats van elkaar via apps te bekritiseren. “Ik sta hier niet om zieltjes te winnen”, zegt Egbert. “Het is geen werving.” Hoewel de sportdag ook een manier is om jongeren kennis te laten maken met de mogelijkheden binnen Defensie, zoals een bivak van drie dagen en een maatschappelijke stage. Jongeren kunnen zelfs kiezen voor een dienstjaar waarin ze worden opgeleid. Ruijgrok legt uit wat een weerbare maatschappij inhoudt: 'Het is heel breed. Dat we goed kunnen omgaan met veranderende situaties. Weten we wat we moeten doen als de stroom uitvalt door sabotage? Maar ook: durf ik voor mezelf op te komen? Wat ga ik doen op het moment dat het tegenzit?'

Volgens Ruijgrok hebben jongeren te veel 'ontsnappingsmogelijkheden'. 'Er zijn 86 tv-zenders. Vind je een opleiding niet leuk? Dan begin je gewoon iets anders. Of je wisselt voortdurend van sport. Alles wordt gefaciliteerd. Maar wat levert het je op als je wél doorzet? Dat euforiemoment wil ik graag geven. Dat je het toch kunt.'

Wahid en Muhhad hebben intussen met succes een zware balk over het sportveld gerold. 'Eigenlijk toch makkelijker dan ik dacht', zegt Wahid, nadat ze de fysieke uitdaging voltooid hebben. 'Dat komt omdat we al sportief zijn, ik boks', zegt Muhhad. 'En we zitten hoogstens een uurtje per dag op onze telefoon', belooft Wahid, als teken van hun inspanningen om een gezondere balans in hun leven te vinden.





Mentale Veerkracht Jongeren Sportdag Helmond Sociale Media Doorzettingsvermogen Weerbaarheid Defensie Sport En Defensie Maken Weerbaar Fysieke Uitdagingen Samenwerking

