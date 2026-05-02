Hélène Hendriks verlengt contract bij Talpa Network

Hélène Hendriks heeft aangekondigd dat ze haar contract bij Talpa Network verlengt. De presentatrice maakte dit bekend tijdens Vandaag Inside en gaf aan graag nog jaren aan de programma's van Talpa verbonden te blijven. De toekomst van Vandaag Inside zelf is nog onzeker, aangezien Wilfred Genee nog niet heeft bijgetekend.

Hélène Hendriks zet haar samenwerking met Talpa Network voort, zo maakte ze bekend tijdens de uitzending van Vandaag Inside . De populaire presentatrice gaf aan dat ze graag de komende jaren aan de programma's van Talpa verbonden wil blijven.

Haar opmerking, gericht aan de vaste tafelheren van het programma, was duidelijk: 'Ik zou het niet leuk vinden als jullie gaan, want ik blijf'. Hoewel de handtekening nog niet onder het contract staat, is er al een duidelijke afspraak gemaakt over haar toekomst bij het mediabedrijf. Hendriks benadrukte dat ze het uitstekend naar haar zin heeft en hoopt dat de heren van Vandaag Inside ook nog lang aan boord blijven.

Ze gaf aan dat ze de afgelopen jaren een fijne werkrelatie heeft opgebouwd en graag deze positieve dynamiek wil behouden. De toekomst van Vandaag Inside zelf is nog niet helemaal zeker. Wilfred Genee, een van de andere gezichten van het programma, heeft nog geen nieuwe overeenkomst getekend. Hij grapte dat gezien de leeftijd van Johan Derksen, het verstandig is om eerst te kijken hoe het volgend jaar verloopt.

Deze uitspraak suggereert dat er nog onzekerheid is over de langetermijnplannen van het programma en de betrokken presentatoren. Ondanks deze onzekerheid, is de verlenging van Hélène Hendriks een belangrijke stap voor Talpa Network, aangezien zij een cruciale rol speelt in de populariteit van verschillende programma's. Naast haar werkzaamheden bij Talpa, is Hendriks ook regelmatig te zien bij Ziggo Sport, maar ze benadrukte dat ze geen verdere verplichtingen zal aangaan.

'Ik ben er altijd open en eerlijk over', aldus Hendriks, 'Ik heb de knoop doorgehakt. Bijna iedere week zit ik ook bij Ziggo Sport, dus meer komt er ook niet bij.

' De reactie op het nieuws was niet beperkt tot de studio van Vandaag Inside. Er werden ook opmerkingen gemaakt over de situatie bij Ajax, waarbij gesuggereerd werd dat het voor de club ongemakkelijk zou zijn om kampioenschapsschaalen te zien in de Arena, aangezien het al jaren geleden is dat Ajax de landstitel veroverde.

Daarnaast werd er een sneer uitgedeeld naar de KNVB, en werd er gefeliciteerd met het advies dat Vitesse nog een jaar in de eerste divisie zou moeten spelen, met de hoop dat dit advies overgenomen zou worden. De afsluiting van de boodschap was een opmerking over de vermeende kleinheid van Ajax en een verwijzing naar vuurwerk, wat een ironische knipoog naar de rivaliteit tussen de clubs lijkt te zijn.

De toon van de boodschap is overduidelijk humoristisch en provocerend, kenmerkend voor de stijl van Vandaag Inside. De boodschap eindigt met een wens voor een goed weekend en een lachje





