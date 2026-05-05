Hélène Hendriks: 'Ik wil de Olympische Spelen presenteren, maar het ligt aan de rechten'

Hélène Hendriks, die nog herstellende is van een rugoperatie, blikt terug op haar carrière en deelt haar droom om de Olympische Spelen te presenteren. Ze praat openhartig over haar werkethos, haar nuchterheid en de uitdagingen in de mediawereld. Ondanks haar succes blijft ze bescheiden en kijkt ze vooruit naar nieuwe kansen.

Hélène Hendriks heeft het drukker dan ooit sinds haar rugoperatie, waarvan ze nog altijd herstellende is. De sportpresentatrice is in verschillende programma’s te zien, maar heeft op het gebied van haar tv- carrière nog één grote droom.

Hendriks presenteert onder meer De Oranjezondag en De Staatsloterij Show, is regelmatig te zien op Ziggo Sport en maakt ook de podcast HNM.

'Ja, ik lag er na die operatie een tijdje uit en miste uren, terwijl mijn werkgever súperaardig en lief was in die periode en me gewoon doorbetaalde', vertelt Hendriks in een interview met het. 'Dan vind ik het niet meer dan normaal dat ik die uren inhaal. Dat hoefden ze me niet te vragen, dat vond ik zelf logisch. Ik wil gewoon leveren, zoals we hebben afgesproken.

' 'Ik denk dat zoiets gewoon in de aard van het beestje zit', gaat Hendriks verder als er gewezen wordt op haar nuchterheid. 'Het is ook niet zo dat de fotografen hier in de bosjes liggen, hoor. Ik kan gewoon over Schiphol lopen of in een rij staan zonder bodyguards, dat stelt allemaal niks voor. Ik werk bovendien met heel veel doodnormale mensen, zoals bij Vandaag Inside, dus dat helpt ook mee.

Ik ben gewoon wie ik ben, een groter geheim zit er eigenlijk niet achter.

' Het vaste gezicht van Ziggo Sport kijkt ondertussen ook vooruit in haar carrière. 'Ik heb in die zin mijn pad niet uitgestippeld. Mijn droom was vroeger om sportleraar te worden, en dat ben ik geworden. Daarna rolde ik in het presentatiewerk.

Als je dan vraagt wat ik écht heel graag nog eens zou willen doen, dan zijn dat de Olympische Spelen. Maar in deze wereld ben je daarvoor afhankelijk van waar de rechten liggen op sportgebied. We zien wel wat er op mijn pad komt. Ik heb nu De Oranjezomer rond het WK.

