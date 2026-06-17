Helena de Jong onverwacht icoon van Ed van der Elsken-tentoonstelling op Rijksmuseum

Een foto van Helena de Jong, gemaakt door Ed van der Elsken, is uitgekozen als icoon van een nieuwe tentoonstelling over de fotograaf. Ze was zelf niet op de hoogte en wordt overal in Amsterdam groot teruggezien. De tentoonstelling toont zijn bekendste werken en zijn werkwijze.

Helena de Jong staarde verbijsterd naar het enorme portret van zichzelf dat op het Amsterdam se Rijksmuseum werd getoond. Een foto, gemaakt ruim veertig jaar geleden door de legendarische fotograaf Ed van der Elsken, was uitgekozen als het symbool van een nieuwe, grootschalige tentoonstelling over zijn oeuvre.

Overal in de stad zag ze haar eigen gezicht verschijnen, een ongelooflijke ervaring. Terugkijkend op het moment van opnamed, herinnerde ze zich dat ze toen nietsvermoedend met haar fiets door de stad reed. Ze zag de fotograaf met zijn enorme lens, stak onbewust haar tong uit - een reflex, want ze houdt niet van Portretfoto's. Op de vraag wat ze dacht, antwoordde ze simpelweg: "Ik dacht: weer zo'n man met een camera.

" Het feit dat juist deze unexpectedly foto het gezicht van de tentoonstelling zou worden, was een enorme verrassing voor haar. Ze had verwacht dat ze ergens tussen de duizenden andere afbeeldingen zou verschijnen, niet als het meest zichtbare icoon. ngOnInit was ze zich niet eens bewust van de aankomende expositie. Haar zoon zag de poster per ongeluk toen hij langs hetmuseum fietste. Hij maakte een foto en stuurde die naar haar.

Via een vriend, die iemandeen kende die werkte bij het Rijksmuseum, kwam het contact tot stand. Het museum was op zoek naar haar en na een telefoontje rolde de zaak. Hoewel ze de volledige tentoonstelling nog niet heeft gezien, maakt de poster al een diepe indruk.

"Pfff, schokkend. Dit had ik echt niet verwacht.

" Volgens museumcurator Hinde Haest belichaamt de foto de vrijheid, eigenwijsheid en spontaniteit die Van der Elsken zocht en vond in het Amsterdamse straatleven. De tentoonstelling, te zien van 19 juni tot 13 september, presenteert niet alleen zijn beroemdste werken, maar biedt ook inzicht in zijn unieke werkwijze. De filmklassieker "Amsterdam toen en nu" van Van der Elsken krijgt een hedendaagse twist dankzij een remake met een bakfiets, wat de tijdloze allure van zijn visie benadrukt





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Ed Van Der Elsken Helena De Jong Rijksmuseum Tentoonstelling Fotografie Amsterdam

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