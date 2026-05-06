Held uit Stadskanaal redt 10-jarige jongen op vliegveld van Gran Canaria

Een gezin uit Slagharen beleeft een dramatische vakantie wanneer hun zoon flauwviel op het vliegveld. Dankzij de snelle hulp van John uit Stadskanaal kon de situatie worden beheerst.

De vakantie van een gezin uit Slagharen veranderde in een ware nachtmerrie op het moment dat zij zich klaarmaakten voor hun terugreis vanaf het vliegveld van Las Palmas.

Terwijl de spanning van het boarden voor vlucht OR1660 naar Groningen Airport Eelde toenam, gebeurde het ondenkbare. De tienjarige zoon, Vince, ging vlak voor het instappen nog even naar het toilet. Daar gebeurde het plotseling: de jongen zakte twee keer kort achter elkaar volledig in elkaar. Voor moeder Mariëlle Eggink was het een moment van totale paniek.

In de hectische omgeving van een druk vliegveld, waar reizigers normaal gesproken gehaast en gefocust op hun eigen bestemming zijn, ontstond er een beangstigende situatie. Mariëlle riep wanhopig om hulp, maar tot haar grote frustratie bleven veel omstanders simpelweg toekijken zonder direct in te grijpen. Het gevoel van machteloosheid was op dat moment overweldigend, terwijl haar zoon bewusteloos op de grond lag en de tijd leek stil te staan. Midden in deze chaos verscheen er plotseling een reddende engel.

Een man, die zich later zou presenteren als John uit Stadskanaal, zag wat er gebeurde en kwam direct in actie. Terwijl anderen aarzelden, handelde John doortastend en kalm. Hij wist precies wat hij moest doen dankzij zijn EHBO-kennis en zijn ervaring als leraar. Hij plaatste de jongen zorgvuldig tegen de muur om hem te stabiliseren en hield de situatie nauwgezet in de gaten.

Bovendien nam hij de leiding over de omgeving door andere mensen op te roepen om te ondersteunen, waardoor de paniek langzaam plaatsmaakte voor een georganiseerde hulpactie. Zijn aanwezigheid bracht een enorme rust in het gezin. Zelfs toen de medische hulp arriveerde en de focus volledig verschoof naar de zorg voor Vince, bleef John betrokken. Hij zag dat de grootouders van de jongen, die ook mee waren gereisd, volledig in shock waren.

Zonder dat iemand hem erom vroeg, begeleidde hij hen naar de gate en zorgde hij ervoor dat zij veilig en ondersteund in het vliegtuig kwamen. Het was een onbaatzuchtige actie die het gezin nooit zal vergeten. De medische situatie bleek echter complexer dan aanvankelijk werd gehoopt. Nadat Vince in een rolstoel was gezet en door een arts op het vliegveld was onderzocht, werd besloten dat hij per ambulance naar een ziekenhuis op Gran Canaria moest worden vervoerd.

Na uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis kwam de diagnose naar boven: de jongen leed aan een longinfectie. Dit nieuws was een zware slag voor het gezin, dat al hoopte op een spoedige terugkeer naar huis. Vince krijgt inmiddels de nodige medicatie om de infectie te bestrijden, maar de weg terug naar Nederland is nog niet vrij.

Het gezin moet nu wachten op een officiële fit-to-fly-verklaring, een medisch document dat bewijst dat de jongen veilig in een vliegtuig kan reizen zonder risico voor zijn gezondheid. Hierdoor zijn ze gedwongen om langer op het eiland te verblijven, wat de emotionele belasting van de situatie alleen maar vergroot. Ondanks de medische zorgen is er één ding dat Mariëlle Eggink nu heel graag wil regelen: het vinden van John.

In de enorme chaos van het incident, de ambulance en de ziekenhuisopname is zij de man met de hoed uit het oog verloren. Ze had geen kans om hem fatsoenlijk te bedanken voor zijn onbaatzuchtige hulp en zijn kalmte op een moment dat zijzelf volledig in paniek was. Via een oproep op sociale media probeert ze nu contact met hem te krijgen.

Volgens Mariëlle is de hulp die John bood veel meer dan alleen eerste hulp; het was een menselijke daad van pure vriendelijkheid. Ze benadrukte in haar bericht dat zulke mensen, die zonder aarzelen inspringen om een vreemde te helpen, helaas steeds zeldzamer worden in de huidige maatschappij. Ze wil hem simpelweg laten weten hoeveel zijn actie voor hen heeft betekend en hem informeren over de huidige gezondheidstoestand van haar zoon.

De zoektocht naar de held uit Stadskanaal is daarmee een symbool geworden van hoop en dankbaarheid te midden van een angstige ervaring





