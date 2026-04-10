Heipoort Dansteam Klaar voor Nederlands Kampioenschap Gardedansen

Het dansteam van CV De Heipoort uit Helmond bereidt zich voor op het Nederlands Kampioenschap gardedansen. De dansmarietjes, voor wie carnaval en wedstrijddansen samengaan, trainen hard om hun vaardigheden te perfectioneren. De wedstrijd is een belangrijk moment om de passie voor dansen te tonen.

Het dansteam van CV De Heipoort, een prominente carnavalsvereniging, maakt zich op voor het Nederlands Kampioenschap gardedansen in Helmond . De voorbereidingen zijn intens: make-up moet perfect zitten, de veters en pakjes netjes, en het haarknotje stevig vast. Een klein foutje kan puntenaftrek betekenen van de jury. Voor de dansmarietjes, met hun passie voor carnaval en wedstrijddansen, is dit een belangrijk moment.

Charlotte Kara, samen met de tweeling Danée en Mila van Alphen, vormen een hecht team dat al jarenlang actief is in het dansen. De dames vinden carnaval belangrijk, maar de competitie is evenzeer een bron van opwinding en uitdaging. De adrenaline voelen, stralen in de schijnwerpers en het publiek vermaken, het is de reden waarom deze dames zo graag dansmarietjes zijn.\Het dansen zelf is topsport, met fysieke inspanning die vaak onderschat wordt. 'Mensen denken dat voetbal veel zwaarder is dan dansmarietje zijn. Maar tijdens voetbal kun je op adem komen. Tijdens het dansen niet,' aldus Danée. De choreografieën vereisen kracht, uithoudingsvermogen en synchroniciteit. De danseressen moeten de pasjes beheersen, synchroon bewegen en tegelijkertijd een vriendelijke blik naar de jury werpen. Het is een uitputtende ervaring, waarbij een dans van slechts drie minuten al enorm veel vergt. Mila voegt eraan toe dat het vaak niet als sport wordt gezien, terwijl het juist wel degelijk topsport is. Het team van E.C.V. De Heipoort zet zich dan ook in om nieuwe dansers te werven, met de jongste talenten, Nova, Deveney en Senne, die al op jonge leeftijd beginnen. Mascotte Esmee van anderhalf jaar is ook van de partij. Angelique van Veijfeijken, de leidster, is enthousiast over de jonge lichting en maakt gebruik van mond-tot-mondreclame en optredens op scholen om nieuwe leden te winnen. Het is een community, waar de ouders van de danseressen vaak zelf prins of dansmarietje zijn geweest, en waar het dansen een bron van kracht en zelfvertrouwen is.\De passie voor het dansen is duidelijk voelbaar. Mila voelt zich anders als ze het pakje aantrekt; 'Alles gaat beter met het pakje aan.' De dansmarietjes trainen wekelijks, maar sommigen zoals Mila trainen dagelijks om hun vaardigheden te perfectioneren. Het Nederlands Kampioenschap wordt gehouden in wijkhuis De Geseldonk in Helmond, een thuistoernooi voor het team van CV De Heipoort. Met een starttijd van 09:00 uur, zijn de danseressen en de organisatie druk bezig met de laatste voorbereidingen. Het is niet alleen een wedstrijd; het is een kans om de gemeenschap te laten zien wat de danseressen kunnen, en om de passie voor carnaval en dansen te delen. De dansmarietjes zijn klaar om te schitteren, te laten zien wat ze kunnen en de vruchten te plukken van hun harde werk. De dames dansen al jaren samen. De saamhorigheid is groot en de adrenaline en passie voor het dansen zorgt voor een unieke ervaring





