Heetgebakerde Halilhodzic geschorst na rood incident bij Nantes

Vahid Halilhodzic is voor vier duels geschorst nadat hij de vierde official bij de arm greep tijdens het verhitte duel tussen Nantes en Stade Brest. Het gelijkspel brengt Nantes in grote degradatienood.

Het duel tussen Nantes en Stade Brest is uitgedraaid op een bizar schouwspel dat nog lang zal nazinderen in de Franse Ligue 1 . De wedstrijd kantelde volledig in de 65e minuut toen aanvaller Dehmaine Tabibou door arbiter Guillaume Paradis met een directe rode kaart naar de kant werd gestuurd. Deze beslissing schoot bij trainer Vahid Halilhodzic , een man met een enorme staat van dienst en een temperament dat ook op gevorderde leeftijd nog altijd vuur en vlam staat, in het verkeerde keelgat.

De oefenmeester, die in het verleden onder meer de nationale elftallen van Marokko en Japan onder zijn hoede had, kon zijn frustraties niet langer onderdrukken. In een vlaag van woede zocht hij de confrontatie met de vierde official, greep de man stevig bij de arm en liet daarmee zijn emoties de vrije loop. Het gevolg was onvermijdelijk: scheidsrechter Paradis stuurde de trainer eveneens naar de kleedkamer.

De nasleep van dit incident was voor Nantes uiterst pijnlijk. Met tien man op het veld kon de ploeg de nipte 1-0 voorsprong niet vasthouden en incasseerde het in de slotseconden van de extra tijd alsnog de gelijkmaker tegen Brest. Dit kostbare puntverlies brengt de achtvoudig kampioen van Frankrijk in een benarde positie, waarbij het behoud van het eredivisieschap steeds verder uit beeld raakt. Halilhodzic was na afloop onthutst en liet zich in niet mis te verstane bewoordingen uit over de situatie. Hij verklaarde dat hij volkomen klaar is met het huidige voetbalklimaat en toonde weinig angst voor de mogelijke repercussies van zijn uitspraken. Hij vroeg om uitleg en respect, maar kreeg naar eigen zeggen slechts een muur van onwil terug.

Het feit dat de scheidsrechter na de wedstrijd in zijn rapport toegaf dat de rode kaart voor Tabibou een arbitrale misser was, verzacht de pijn bij de club slechts een klein beetje, aangezien de punten inmiddels definitief verspeeld zijn. De gevolgen voor Halilhodzic zijn echter aanzienlijk. Vanwege zijn fysieke confrontatie met de official is hij door de tuchtcommissie bestraft met een schorsing van vier wedstrijden. Dit betekent dat de oudste trainer ooit in de historie van de Ligue 1 het merendeel van de cruciale seizoensontknoping vanaf de tribune moet gadeslaan.

Pas op de slotdag, wanneer Nantes op 17 mei aantreedt tegen Toulouse, mag de bevlogen trainer zijn plek aan de zijlijn weer innemen. Tegen die tijd is het zeer waarschijnlijk dat het doek voor de roemruchte club al is gevallen en degradatie naar de Ligue 2 een onvermijdelijk feit is. De focus verlegt zich nu naar de aanstaande inhaalwedstrijd tegen Paris Saint-Germain, de onbetwiste koploper en regerend kampioen van het land, een duel waar Nantes zonder hun emotionele leider aan de bak moet tegen een overmacht aan kwaliteit.





