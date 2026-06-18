Heet en klam in Noord-Holland: RIVM trekt Nationaal Hitteplan in werking

Noord-Holland wordt de komende dagen getroffen door een warmtefront met tropische temperaturen. Het RIVM heeft besloten om het Nationaal Hitteplan in werking te laten treden om kwetsbare mensen te beschermen tegen de warmte.

Het wordt heet en klam in Noord-Holland de komende dagen. Een warmtefront met tropische temperaturen trekt richting de provincie en zorgt voor uitschieters tot boven de 30 graden, met een hoge luchtvochtigheid.

Het hoogtepunt wordt verwacht op morgen. Het RIVM heeft besloten om vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan in werking te laten treden. Hierbij wordt onder andere extra goed opgelet dat kwetsbare mensen uit de zon blijven en voldoende water drinken. Voordat het later deze week zweten geblazen is, bleef het gisteren nog relatief koel.

Het kwik steeg tot een graad of 21. De eerste helft van de dag kon vooral het noorden van de provincie nog te maken krijgen met enkele regenbuien, die richting de avond weer wegtrokken. De regen blijft vandaag overdag uit en de temperatuur loopt al aardig op, het wordt tussen de 23 en 27 graden.

's Avonds begint het in het zuiden met regenen, waar ook onweersbuien tussen kunnen zitten. Echt tropisch wordt het morgen, wanneer het tot wel 32 graden kan worden. Wederom is het overdag droog met een hoge zonkracht en weinig tot geen wolken, maar in de loop van de avond gaat het regenen en groeit de kans op onweer. De luchtvochtigheid lijkt bovendien hoog te worden en de daardoor drukkende warmte zet door tot laat in de nacht.

In het weekend zakt de temperatuur geleidelijk, maar het blijft boven de 25 graden. Wel wordt de lucht iets minder vochtig, waardoor de warmte wat prettiger aan zal voelen. Pas vanaf dinsdag wordt het echt weer koeler, maar van een grote temperatuurswisseling zal waarschijnlijk geen sprake zijn





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