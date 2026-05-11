Heerenveners kregen slechte afloop tegen NAC Breda, zestien seizoenen op rij leider van de Eredivisie. Ze zijn klaar voor de laatste speelronde:

De Heerenveners speelden hun laatste pre-playoffmatch tegen NAC Breda en verloren met 2-0. Hun aanvoerder, Brouwers, is bezorgd over dekönyvatting van zijn ploeg.

De Heerenveners speelden maandag het restant tegen NAC Breda en na een kwartier spelen stond dezelfde (eind)stand op het scorebord: 2-0. Zoals bekend moest het duel uitgespeeld worden wegens de staking van zondag.

In het Rat Verlegh Stadion kon door het gooien van fakkels niet verder worden gespeeld. Het laatste kwartier uitspelen in Breda was volgens de KNVB niet mogelijk. Veel gebeurde er niet meer in Heerenveen. De aanvoerder grapt: 'Dit is gewoon een hele rare wending van gisteren'.

'Dat wordt natuurlijk op een vervelende manier gestaakt: niet in het voordeel van NAC en niet in het voordeel van ons. ', aldus Brouwers. Beide ploegen besloten alles te geven, ook vanwege hun pijntjes. Heerenveen mag zich opmaken voor de laatste speelronde van de Eredivisie tegen Ajax.

'Dan staat er een mooi affiche op ons te wachten voor ons nog steeds heel belangrijk. We hopen de plek in de play-offs te verzekeren voor een eerste thuiswedstrijd.





