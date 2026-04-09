Heerenveen en Go Ahead Eagles: Spelers weer speelgerechtigd na paspoortproblemen

SC Heerenveen en Go Ahead Eagles ontvangen positief nieuws: Dylan Vente, Richonell Margaret en Dean James zijn weer speelgerechtigd na paspoortproblemen. Ferry de Haan, directeur van Heerenveen, toont zich opgelucht over de terugkeer van Vente. Beide clubs doorliepen intensieve procedures om de speelgerechtigdheid te herstellen.

Algemeen directeur van SC Heerenveen, Ferry de Haan, toont zich opgelucht over het feit dat Dylan Vente weer speelgerechtigd is. Net als Go Ahead Eagles hebben de Friezen goed nieuws ontvangen met betrekking tot de paspoortgate, waardoor de spits komend weekend weer inzetbaar is. Om dit te bewerkstelligen, moest Vente een vergunningaanvraag indienen om zijn Nederlandse nationaliteit te herstellen.

De Haan licht toe: 'Het advocatenkantoor dat ons en de meeste andere clubs heeft ondersteund, heeft voor Vente een 'vergunningaanvraag wedertoelating oud-Nederlander' ingediend.' Door de problemen rondom de paspoortkwestie moest Heerenveen de 26-jarige speler in de voorgaande wedstrijd missen. Maar vanaf woensdag 8 april is hij weer speelgerechtigd, aldus de club. De aanvraag van de Friezen nam langer in beslag dan verwacht, maar uiteindelijk kwam er toch positief nieuws. 'Het heeft iets langer geduurd dan bij de spelers die afgelopen weekend alweer in actie kwamen. Maar na vele vragen ontvingen we aan het einde van woensdagmiddag het verheugende bericht.' Hierdoor is Vente beschikbaar voor de wedstrijd tegen AZ. \Ook Go Ahead Eagles heeft goed nieuws te melden: Richonell Margaret en Dean James zijn eveneens weer speelgerechtigd. Zij hebben hetzelfde proces doorlopen als Vente. Eerder konden Etienne Vaessen en Tjaronn Chery alweer in actie komen, maar zij profiteerden van de zogenaamde 'EU-sticker'. Vente, Margaret en James kwamen hier niet voor in aanmerking en moesten dus langer wachten.





