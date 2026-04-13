Heel Holland Bakt Elke Dag: Oud-deelnemers Francis en Rik keren terug

In een nieuw seizoen van Heel Holland Bakt Elke Dag keren oud-kandidaten terug, waaronder Francis Kuijk en Rik van Doornmalen. De deelnemers strijden opnieuw om de titel, met uitdagingen en emoties. Vanaf 13 april op NPO 1.

Bakkers klaar? Bakken maar! Dit zijn de magische woorden die maandagavond opnieuw klinken uit de mond van presentator André van Duin. Ze luiden het begin in van een nieuwe bakopdracht in het populaire televisieprogramma Heel Holland Bakt . Vanaf maandag start een gloednieuw seizoen van de spin-off: Heel Holland Bakt Elke Dag, met een aantal bekende oud-deelnemers. Onder hen bevinden zich de enthousiaste Brabanders Francis Kuijk en Rik van Doornmalen.

Francis Kuijk uit Kaatsheuvel maakte tien jaar geleden indruk in de bekende baktent van Heel Holland Bakt, waar ze zelfs de finale bereikte. Nu keert ze terug, klaar om haar bakkunsten te tonen in Heel Holland Bakt Elke Dag. In deze speciale reeks nemen in de eerste week iedere dag vier oud-kandidaten de strijd met elkaar aan. Volgende week wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt. Francis hoefde niet lang te twijfelen over haar deelname: "Ik werd gebeld en de vraag was: 'Vind je het leuk om mee te doen?' Dit zijn kansen die je maar zelden krijgt en er zijn maar weinig mensen die deze kans krijgen. Ik heb dan ook volmondig ja gezegd", aldus Francis. Na haar avontuur in 2016 richtte Francis zich vooral op het delen van haar passie voor koken, met name door het geven van kookworkshops waarin de Indonesische keuken centraal staat. Daarnaast schreef ze al vijf kookboeken, en op 28 mei komt er zelfs een zesde boek uit. Ondanks haar rijke ervaring vond Francis het toch weer spannend om terug te keren in de baktent, om zich te bewijzen voor de juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden: "Ik vond het doodeng. Je weet wel hoe alles in elkaar steekt, hoe het reilt en zeilt. Dat is niet nieuw. Maar de spanning... Ik kreeg een soort déjà vu. Je loopt die tent binnen en je denkt: o, dit gevoel ken ik. Dat is onvoorstelbaar. We zeggen altijd dat alles anders is in de tent, maar dat is ook echt zo." Hoewel Francis zich voornamelijk bezighoudt met koken, stond het bakken tijdens de opnames van Heel Holland Bakt Elke Dag weer centraal: "Je verleert het niet helemaal. Maar het is niet iets waar ik nog dagelijks mee bezig ben, het blijft een uitdaging." Of we Francis over twee weken als winnares op tv gaan zien? "Ik weet wie er gewonnen heeft, maar je moet gewoon twee weken lang kijken." Het was in 2017 niet vanzelfsprekend dat Rik van Doornmalen mee zou doen aan Heel Holland Bakt. "Aan het einde van het vorige seizoen kon je je opgeven. Maar wat maakte ik eigenlijk? Een monchoutaart, een appeltaart, weleens een cake. Dat werk. Maar ik dacht ik doe het gewoon", vertelt Rik in een interview voor Omroep Brabant. Rik, die werkzaam is als leraar Frans aan het Varendonckcollege in Asten, wist het tot aflevering vijf (van de acht) te schoppen. "Dat vond ik eigenlijk best een prestatie. Want ik had helemaal geen ervaring", bekent Rik. In één aflevering ging werkelijk alles mis voor Rik: "De oven functioneerde niet goed, dingen vielen op de grond. Ik moest een cake maken en de ene na de andere cake mislukte. Je staat daar zo te stressen in die tent", lacht hij er nu, negen jaar later, om. Van zijn deelname heeft Rik veel geleerd, zegt hij. En zijn leerlingen op het Varendonck profiteren daarvan: "De leerlingen vragen iedere keer: 'Meneer gaat u nog eens wat bakken voor ons?'. Dat doe ik dan wel. De laatste keer heb ik macarons getrakteerd. Echt een verschrikkelijk koekje waarbij alles kan misgaan." Of het bij zijn nieuwe deelname aan Heel Holland Bakt weer misgaat? "Ik mag natuurlijk niet teveel verklappen. Ik ben vooral mezelf", besluit Rik met een lach. De nieuwe serie Heel Holland Bakt Elke Dag is te zien van 13 tot en met 24 april, elke werkdag om 21.30 uur bij MAX op NPO 1





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Heel Holland Bakt Francis Kuijk Rik Van Doornmalen Bakken NPO 1 MAX Tv Bakprogramma Kookwedstrijd Oud-Deelnemers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feyenoord houdt heel zuur gevoel over aan prachtige vervolgstap Marcos SenesiMarcos Senesi heeft de clubs voor het uitkiezen. De verdediger van AFC Bournemouth kan na dit seizoen tekenen in de Engelse top, terwijl ook Tottenham Hotspur concreet is. Zijn ex-club Feyenoord baalt echter, want de jaren geleden afgesproken doorverkooppercentage gaat hoogstwaarschijnlijk geen cent opleveren.

Read more »

Hoogeveen boekt belangrijke overwinning tegen Sportlust’46: ‘We speelden heel erg goed’Hoogeveen is onderweg naar rechtstreekse handhaving in de Derde Divisie A, want het thuisduel tegen Sportlust'46 werd met 3-2 gewonnen. Door de overwinning staat Hoogeveen ook nog eens bovenaan in de stand voor de derde periodetitel.

Read more »

Hongarije kiest en heel Europa kijkt mee, zo verloopt spannende verkiezingsdagBij de verkiezingen maakt Péter Magyar met zijn Tisza-partij kans om Fidesz van premier Viktor Orbán te verslaan. De Poetin-vriend Orbán regeert al sinds 2010.

Read more »

'Meer dan een spelletje', WK Rikken maakt heel veel losHet derde ‘Wereldkampioenschap Rikken’ bracht zondag honderden enthousiaste deelnemers samen in het provinciehuis in Den Bosch. Wat ooit begon als een gezellig kaartspel is hier nu uitgegroeid tot veel meer. Het kaartspel is voor velen een traditie geworden die generaties verbindt.

Read more »

Van Persie kookt van woede: 'Echt ongelooflijk, dit heeft heel veel gevolgen'Het stoom komt na afloop van NEC - Feyenoord uit de oren bij Robin van Persie. Niet door de late gelijkmaker (1-1), maar door de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük om Philippe Sandler géén rode kaart te geven.

Read more »

Pasveer krijgt volle laag na blamage: 'Ajax heel blij dat hij naar Heracles is'Valentijn Driessen vindt het een schande dat Remko Pasveer nog onder de lat staat bij Heracles Almelo. De 42-jarige doelman kwam afgelopen winter over van Ajax om zijn jeugdliefde te helpen handhaven.

Read more »