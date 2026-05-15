Heart of Midlothian's remarkable rise to Scottish Premiership title

The story of how the bordeaux-red Heart of Midlothian, a club founded in 1874, overcame financial difficulties, a debt of 25 million pounds, and a decade-long decline to become the Scottish Premiership champions for the first time since 1960.

Met dank aan supporters die een tweede hypotheek afsloten om hun club te redden, een eigenaar die miljonair werd met gokken en een vleugje Keuken Kampioen Divisie, staat er in het Schotse voetbal iets unieks te gebeuren.

Als Heart of Midlothian zaterdag minstens gelijkspeelt tegen grootmacht Celtic (aftrap om 13.30 uur), wordt de club uit Edinburgh landskampioen. Het zou de eerste keer sinds 1985 zijn dat een andere club dan Celtic of Rangers zich de beste van Schotland mag noemen. En dat terwijl de club tien jaar geleden op de rand van een faillissement stond en degradeerde naar het tweede niveau. Hoe heeft Hearts zich zo snel tussen de grootmachten genesteld?

Dat Heart of Midlothian, de bordeauxrode club uit 1874 waarvan de naam is geïnspireerd op een roman uit 1818, überhaupt nog bestaat, is te danken aan twee dingen. Ten eerste de hondstrouwe supporters, die de club in 2014 redden van een faillissement.

'Ik heb mensen gesproken die een tweede hypotheek afsloten en dat geld direct aan de club hebben geschonken', vertelde Joris van der Wier, die in Edinburgh woont en een boek schreef over Hearts, deze week op NPO Radio 1. Hearts kampte met een schuld van 25 miljoen pond, maar 20 miljoen daarvan werd afgelost vanuit de Foundation of Hearts, een supportersinitiatief dat de club zo in leven hield.

Schrijver Joris van der Wier: 'Zelfs in Edinburgh heeft Celtic meer seizoenkaarthouders dan Hearts' De andere levensader van de club is eigenaar Tony Bloom. De 56-jarige Engelsman studeerde ooit wiskunde en zette die kennis in de jaren '90 in bij gokkantoren en aan de pokertafel, waarmee hij miljoenen won. Bloom vergaarde verder roem door in 1998 een fortuin in te zetten op WK-winst van Frankrijk, een voorspelling die bleek te kloppen en hem een flinke uitbetaling opleverde.

Later gebruikte Bloom zijn kennis van data en statistiek om voetbalclubs omhoog te helpen. Hij bracht Brighton & Hove Albion met een datagerichte aanpak van het derde Engelse niveau naar de Premier League en in België leidde hij Union Sint-Gillis van het tweede niveau naar de landstitel. En in 2025 volgde Heart of Midlothian.

'Bloom heeft toen gezegd: ik geef jullie tien miljoen pond, maar dan moeten jullie wel mijn analytische systeem Jamestown Analytics gebruiken', legde schrijver Van der Wiel uit. En zo geschiedde. Hearts ging over op de datagerichte aanpak van Bloom en profiteerde direct. Het haalde spits Claudio Braga uit de tweede Noorse divisie en dat bleek een schot in de roos: hij maakte vooralsnog veertien goals en werd al uitgeroepen tot speler van het jaar.

En ook in de Keuken Kampioen Divisie werd gescout. Nadat Hearts de datamodellen in de winter had laten draaien, verscheen de naam Jordi Altena van RKC Waalwijk op het beeldscherm. De Nederlander werd aangekocht, debuteerde meteen met een assist in Schotland en bestrijkt sindsdien succesvol de rechterflank. Nu Hearts de landstitel kan ruiken, de eerste voor de club sinds 1960, komen er in het westen van Edinburgh ook oude trauma's boven.

In 1986 had de club óók genoeg aan een gelijkspel op de laatste speeldag, maar werd er met 2-0 verloren van Dundee United. Dat doemscenario zit nog altijd vers in het geheugen van de oudere Hearts-fans, zo bleek deze week. De immens populaire zanger Colin Chisholm, wiens 'Hearts Song' voor elke wedstrijd door 20.000 supporters in het stadion uit volle borst wordt meegezongen, was er destijds bij.

'Ik zat achter het doel met mijn handen in mijn haren', memoreerde Chisholm tegenover de BBC over die zwarte dag in 1986. 'Maar nu is het anders, ik voel het. Een gevoel van kameraadschap binnen de club. Nu is het onze tijd.





