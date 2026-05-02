Hateboer blikt terug op Juventus-tijd: 'Ronaldo moedigde me in het Portugees aan'

Ajax-verdediger Hans Hateboer herinnert zich met plezier zijn periode bij Juventus, waar hij regelmatig trainde met Cristiano Ronaldo en leerde van wereldtopverdedigers. Hij deelt anekdotes over de trainingen en de interactie met de Portugese superster.

Hans Hateboer heeft in een recent interview teruggeblikt op zijn periode bij Juventus , een tijd die hij ondanks het ontbreken van een debuut in het eerste elftal als uiterst leerzaam en plezierig omschrijft.

De 26-jarige vleugelverdediger van Ajax, die in 2018 door Juventus naar Europa werd gehaald, speelde drie seizoenen voor de Italiaanse topclub. Hoewel hij voornamelijk actief was in het beloftenelftal, kreeg hij de kans om regelmatig mee te trainen met de hoofdmacht en leerde hij van absolute wereldsterren.

Hateboer benadrukt de kwaliteit van de verdedigingslinie, bestaande uit namen als Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli en Matthijs de Ligt, en de concurrentie op de backposities met spelers als Mattia De Sciglio, João Cancelo, Juan Cuadrado en Alex Sandro. Deze omgeving bood hem een unieke kans om zich als verdediger te ontwikkelen en te leren van de besten. Zijn tijd bij Juventus is gevuld met memorabele momenten en anekdotes, die hij graag deelt.

Een van de meest opvallende herinneringen van Hateboer is zijn confrontatie met Cristiano Ronaldo tijdens een oefenduel tussen het Onder 19 team en de hoofdmacht. Dit traditionele duel vond plaats op het landgoed van de familie Agnelli in Villar Perosa en was de allereerste wedstrijd van Ronaldo in een Juventus-shirt. Tot zijn verbazing kreeg Hateboer de taak om Ronaldo te dekken. Hij beschrijft dit als een surrealistische ervaring, waarbij hij zich bewust was van de enorme klasse van de Portugees.

De anekdote illustreert de unieke kansen die hij kreeg bij Juventus, zelfs als speler van het beloftenelftal. De interactie met Ronaldo was niet beperkt tot het veld. Door zijn Braziliaanse achtergrond en de beheersing van de Portugese taal, behoorde Hateboer tot een kleine groep spelers – samen met Alex Sandro en Douglas Costa – die regelmatig met Ronaldo optrok. Deze gesprekken waren niet alleen over voetbal, maar over uiteenlopende onderwerpen, wat de band tussen de spelers versterkte.

Hateboer beschrijft Ronaldo als een uitzonderlijke speler en atleet, die hem constant aanmoedigde tijdens de trainingen, vaak in het Portugees. Ronaldo toonde een oprechte interesse in de ontwikkeling van de jongere spelers en bood hen de mogelijkheid om extra te oefenen na de reguliere training. Hateboer herinnert zich dat hij regelmatig werd gevraagd om crossballen in te spelen, een taak die hij aanvankelijk als spannend ervoer.

De druk om perfecte ballen af te leveren, maakte hem soms nerveus, maar Ronaldo reageerde altijd begripvol en steunend. Deze ervaringen benadrukken de positieve invloed van Ronaldo op de spelersgroep en de professionele houding van de superster. Hateboer kijkt met warme gevoelens terug op zijn tijd bij Juventus, ondanks het feit dat hij geen wedstrijden speelde in het eerste elftal. De leerzame omgeving, de interactie met wereldsterren en de memorabele anekdotes hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Hij beschouwt deze periode als een belangrijke stap in zijn ontwikkeling als voetballer en persoon. De ervaring heeft hem geholpen om te groeien en te leren van de besten in het vak, wat hem nu ten goede komt bij Ajax





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hans Hateboer Juventus Cristiano Ronaldo Ajax Voetbal Interview Herinneringen Training Portugees

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ronaldo op weg naar eerste Saoedische titel, reageert scherp op provocatiesCristiano Ronaldo staat met Al-Nassr op de rand van de Saoedische landstitel en reageert met zelfvertrouwen op provocaties van Al-Ahli supporters. Hij benadrukt de noodzaak van professionalisering binnen de Saudi Pro League.

Read more »

Oud-international Mathijsen nieuwe technisch directeur Fortuna SittardJoris Mathijsen neemt de directeursfunctie in Sittard over van de Portugees Américo Branco.

Read more »

'Benfica geeft kraakhelder signaal af aan Real en start gesprekken met Mourinho'José Mourinho wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, maar Benfica doet er alles aan om de Portugees te behouden. Dat schrijven diverse media, waaronder Jogo .

Read more »

Slechte relatie Ten Hag en Ronaldo bevestigd door McClarenVoormalig assistent-trainer Steve McClaren bevestigt dat er al snel problemen ontstonden tussen Erik ten Hag en Cristiano Ronaldo bij Manchester United. Ronaldo wilde niet voldoen aan de tactische eisen van Ten Hag, wat leidde tot een onhoudbare situatie. McClaren prijst Bruno Fernandes als een van de beste spelers die hij ooit heeft gecoacht.

Read more »

'Juventus meldt zich voor Bundesliga-uitblinker met miljoenenclausule'Juventus is erg geïnteresseerd in Angelo Stiller. De Duitse middenvelder van VfB Stuttgart is bezig aan een topseizoen en speelt zich in de kijker bij topclubs. Dat meldt Florian Plettenberg op X.

Read more »

Ajacied Rosa genoot bij sterrenensemble topclub: 'Ik gaf assists op Ronaldo'Lucas Rosa is dit seizoen een vaste waarde bij Ajax. De Braziliaanse rechtsback speelde dit seizoen al 24 wedstrijden, nadat hij vorig seizoen al overkwam van het Spaanse Real Valladolid. Ook mocht hij in de jeugd uitkomen voor Juventus. Hij vertelt erover in het Algemeen Dagblad.

Read more »