Harry Kanters viert gouden jubileum op Breda Jazz Festival

Muzikant Harry Kanters blikt terug op vijftig jaar passie en optredens tijdens het Breda Jazz Festival, van zijn debuut als zestienjarige tot zijn huidige rol in de programmaraad.

Harry Kanters is een man voor wie muziek niet slechts een hobby is, maar de rode draad in zijn volledige leven. Op zestenzesjarige leeftijd kijkt hij terug op een indrukwekkend traject van een halve eeuw waarin hij onafgebroken zijn passie voor de jazz heeft gekoesterd.

Voor hem is het Breda Jazz Festival veel meer dan een jaarlijks terugkerend cultureel evenement; het is zijn muzikale thuisbasis waar hij zijn wortels heeft geplant. Dit jaar markeert een bijzonder moment in zijn carrière, aangezien hij een dubbel jubileum viert: vijftig jaar als professioneel muzikant en vijftig jaar onafgebroken aanwezigheid op de podia van dit specifieke festival.

Zijn geschiedenis met het festival begon toen hij nog een puber van zestien was, een tijd waarin de wereld van de jazz voor hem nog wijd openstond. In die beginjaren trok hij vier dagen lang door de straten van de Bredase binnenstad als onderdeel van een straatorkest, waarbij de vreugde van het samenspel centraal stond. De overdag gespeelde muziek in de straten werd aangevuld met avonden waarin hij gefascineerd toekeek naar diverse bands in het toenmalige Turfschip.

Deze vroege ervaringen, vol diverse stijlen en muzikale ontdekkingen, legden de basis voor een levenslange liefde voor het genre. In de loop der decennia heeft het Breda Jazz Festival een enorme transformatie ondergaan, een ontwikkeling die Kanters van dichtbij heeft mogen meemaken. Waar het festival in de beginjaren een bescheiden, lokaal karakter had, is het inmiddels uitgegroeid tot een internationaal erkend evenement van hoog niveau.

De schaalvergroting is enorm; waar vroeger slechts op een handvol plekken werd gespeeld, zijn er nu meer dan vijfentwintig verschillende podia verspreid over de stad. Kanters, die inmiddels ook een actieve rol vervult in de programmaraad, merkt dat de professionalisering van het geheel is toegenomen. Een van de meest bijzondere elementen van het festival zijn de surprise bands, waarbij internationale topmuzikanten die elkaar vaak nog nooit ontmoet hebben, ter plekke een ensemble vormen.

Deze spontane samenwerkingen zorgen voor een unieke dynamiek en leiden vaak tot langdurige vriendschappen die over de landsgrenzen heen blijven bestaan. Voor Kanters is dit aspect van improvisatie en menselijke connectie de kern van wat jazz zo waardevol maakt. Hoewel zijn muzikale reizen hem over de hele wereld hebben gevoerd, van de weidse landschappen van Australië tot de drukke steden van Japan en diverse uithoeken van Europa, blijft Breda de plek waar zijn hart echt klopt.

De band met zijn thuisstad is onverwoestbaar, mede door de warme interactie met het lokale publiek. Het feit dat hij op straat wordt aangesproken en herkend, geeft hem een gevoel van verbondenheid dat hij nergens anders vindt. Zijn toewijding aan de muziek is in de loop der jaren alleen maar gegroeid, zelfs wanneer fysieke tegenslagen hem probeerden te hinderen. Een memorabel voorbeeld hiervan is het moment dat hij een enkelbreuk opliep vlak voor een optreden.

In plaats van af te zeggen, koos hij voor een creatieve oplossing door zich per scootmobiel tussen de verschillende podia te verplaatsen. Zelfs achter de piano moest hij improviseren, aangezien zijn rechtervoet buiten spel stond en hij de pedalen met zijn linkervoet moest bedienen. Deze periode van aanpassing was weliswaar uitdagend, maar het onderstreepte zijn onverzettelijke wil om muziek te blijven maken. Naast de fysieke en organisatorische veranderingen is er ook een innerlijke groei geweest.

In zijn jonge jaren werd hij nog geteisterd door zenuwen en de constante angst om een noot te missen of een nummer te vergeten. Tegenwoordig betreedt hij het podium met een rust en vertrouwen die voortkomen uit decennia aan ervaring. Hij ervaart de muziek nu veel intensiever en is volledig aanwezig in het moment, in plaats van dat de gebeurtenissen hem overkomen.

Dit jubileum wordt komende zondag groots gevierd met drie verschillende sets, waarbij hij samenwerkt met muzikanten van over de hele wereld. Maar terwijl hij terugblikt, kijkt hij vooral vooruit. Zijn grootste wens is niet alleen om zelf nog lang te blijven spelen, maar om de fakkel over te dragen aan de volgende generatie.

Zijn kleinzoon Jip, die op driejarige leeftijd al met de trombone begon en nu achter een drumstel zit, is het bewijs dat de muzikale passie in de familie blijft. De ultieme droom van Kanters is om in de toekomst samen met Jip op het podium van het Breda Jazz Festival te staan.

Hij gelooft heilig dat jazz een tijdloze kunstvorm is die steeds weer nieuwe generaties zal aanspreken en dat het festival over nog eens vijftig jaar nog steeds een baken van creativiteit zal zijn





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Breda Jazz Festival Harry Kanters Jazz Jubileum Muziek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sven maakt vlogs, werkt bij Bijzonder Media en is special reporter bij Fortuna Sittard - NAC BredaSven, een enthousiaste vlogger, werkt bij Bijzonder Media en was special reporter bij de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en NAC Breda. Hij interviewde Fortuna-trainer Danny Buijs, NAC-coach Carl Hoefkens en ESPN-verslaggever Leo Oldenburger. Ook sprak hij met sterspeler Mohammed Ihattaren en was emotioneel bij zijn afscheid.

Read more »

Stijn Klaassen uit Breda bekabeld door mensen in Den Haag met parkeerbeheer խնդիրStijn Klaassen uit Breda is de afgelopen weken bekabeld door mensen die in Den Haag een wielklem hadden gekregen. Buiten kantoortijden belden ze het 070-nummer dat op een sticker bij de wielklem stond, maar vervolgens kregen ze Stijn Klaassen uit Breda op zijn mobiel aan de lijn. Omroep West

Read more »

Justitieminister David van Weel: 'Tijd voor meer urgentie' in Jos Leijdekkers uit Breda-zaakJustitieminister David van Weel heeft in Genève gesproken met zijn ambtgenoot van Sierra Leone over Jos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als Bolle Jos. Nederland probeert al ruim een jaar om hem uitgeleverd te krijgen, tot nu toe zonder resultaat. Van Weel heeft duidelijk gemaakt dat het de internationale reputatie van het Afrikaanse land schaadt om Bolle Jos onderdak te bieden.

Read more »

Breda en GGD West-Brabant lanceren app 'De Pot Op' voor vroegere zindelijkheidstrainingenDe gemeente Breda en GGD West-Brabant lanceren een app genaamd 'De Pot Op' om ouders te helpen bij het bepalen van de beste zindelijkheidstraining voor hun kinderen. De app helpt ouders bij het bepalen van de beste zindelijkheidstraining voor hun kinderen en bevat video’s, tips en een forum voor ervaringen.

Read more »