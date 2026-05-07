Harry Kane schrijft geschiedenis maar mist Champions League-finale

Harry Kane evenaart records van Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski, maar moet genoegen nemen met een voortijdige uitschakeling van Bayern München.

Harry Kane heeft opnieuw bewezen dat hij een van de meest dodelijke spitsen ter wereld is, maar persoonlijke records bieden weinig troost wanneer het teamdoel niet wordt behaald.

In de zinderende confrontatie tegen Paris Saint-Germain wist de Engelse aanvaller in de blessuretijd nogmaals het net te vinden. Hoewel dit doelpunt de wedstrijd niet kon redden, markeerde het een historisch moment in de loopbaan van de spits. Kane scoorde hiermee voor de zesde keer op rij in een knock-outwedstrijd van de UEFA Champions League. Met deze prestatie evenaarde hij een indrukwekkend record dat in het seizoen 2012/13 werd gevestigd door de legendarische Cristiano Ronaldo.

Het vermogen van Kane om onder extreme druk te presteren is ongekend, maar helaas was dit laatste doelpunt niet voldoende om een plek in de grote finale veilig te stellen. De teleurstelling is dan ook groot, aangezien de droom van een Europese triomf voorlopig opnieuw moet worden uitgesteld. Naast het record in de Champions League werpt de huidige stand van zaken een interessant, maar pijnlijk licht op de carrière van de spits.

Kane staat momenteel op de derde plaats van de topscorerslijst van spelers die, ondanks hun enorme doelpuntenaantallen, nog nooit de Champions League-trofee in hun handen hebben gehouden. Met 54 goals in het toernooi volgt hij in de voetsporen van andere grootheden die dezelfde frustratie kenden. Hij staat momenteel achter Ruud van Nistelrooij, die 60 doelpunten scoorde zonder de beker te winnen, en Kylian Mbappé, die met 70 goals het record in deze specifieke, ongelukkige categorie aanhoudt.

Deze statistieken onderstrepen de paradox van Kanes carrière: individuele perfectie die nog niet is vertaald naar collectief succes op het allerhoogste Europese podium. Voor een speler van zijn kaliber is het winnen van een grote prijs de enige manier om zijn nalatenschap volledig te cementeren. De emoties waren na de wedstrijd duidelijk voelbaar in de woorden van de aanvaller.

Kane gaf toe dat ze dit jaar heel dichtbij waren gekomen en dat de ambitie om alle mogelijke titels te pakken nog steeds springlevend is. Volgens Kane is het team zeker goed genoeg om deze successen te behalen, wat de huidige nederlaag alleen maar pijnlijker maakt. De mentale veerkracht wordt nu zwaar op de proef gesteld, want de voetballer moet direct schakelen. De focus verschuift nu naar de resterende wedstrijden van het seizoen, waaronder de cruciale bekerfinale.

Kane benadrukte dat er geen tijd is om te blijven rouwen om het verlies tegen PSG; de blik moet naar voren gericht blijven om de zilverwaren die nog wel binnen handbereik zijn, daadwerkelijk te pakken. Ondanks de Europese pijn kan Kane zich troosten met een ander monsterlijk record op clubniveau. In het huidige seizoen bij Bayern München heeft hij de lat extreem hoog gelegd door het record van Robert Lewandowski voor de meeste goals in één enkel seizoen te evenaren.

Met 55 doelpunten op zijn naam staat hij nu zij aan zij met de Poolse machine. De spanning stijgt nu naar een kookpunt, aangezien Kane nog drie wedstrijden voor de boeg heeft om dit record definitief in zijn naam te krijgen en de enige absolute recordhouder te worden. De komende duels tegen Wolfsburg en FC Köln, gevolgd door de finale van de DFB Pokal tegen VfB Stuttgart, bieden hem de perfecte kans om geschiedenis te schrijven in München.

Voor de fans van Bayern is het een privilege om een spits van dit niveau te zien, zelfs als de weg naar de trofee soms bezaaid is met obstakels





