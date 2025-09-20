Harry Kane schittert met hattrick en leidt Bayern München naar overwinning tegen Hoffenheim

Bayern München blijft ongeslagen in de Bundesliga na een overtuigende 4-1 overwinning op TSG Hoffenheim. Harry Kane was de grote man met een hattrick, waaronder twee penalty's, en vestigde een record. Ondanks een moeizame eerste helft, wist Bayern zich te herstellen en de punten veilig te stellen.

Bayern München blijft ongeslagen in de Bundesliga en boekt een overtuigende overwinning tegen TSG Hoffenheim, mede dankzij een indrukwekkende hattrick van Harry Kane . De Engelse spits, die al eerder dit seizoen van grote waarde was voor de club, toonde opnieuw zijn klasse door drie keer te scoren, waarvan twee keer vanaf de penaltystip. Ondanks een moeizame eerste helft, waarin Hoffenheim gevaarlijker leek, wist Bayern München zich te herpakken en de overwinning veilig te stellen.

De wedstrijd kende een verrassend verloop met kansen over en weer, waarbij de individuele klasse van Kane uiteindelijk de doorslag gaf. Kane vestigde tevens een record, door zijn feilloze penaltyreeks in de Bundesliga verder uit te breiden.\De eerste helft van de wedstrijd verliep allesbehalve soepel voor Bayern München. Hoewel de ploeg van trainer Thomas Tuchel veel balbezit had, leidde dit niet tot veel gevaar. Hoffenheim daarentegen creëerde de beste kansen. Doelman Manuel Neuer had geluk dat een blunder niet werd afgestraft, en ook andere kansen van Hoffenheim werden gemist. Kane, die al eerder met een afstandsschot gevaarlijk was geweest, brak de ban vlak voor rust met een fraaie goal na een ingestudeerde corner. In de tweede helft kwam Bayern sterker uit de kleedkamer. Een handsbal van een Hoffenheim-verdediger leidde tot een penalty, die Kane feilloos benutte. De 0-2 leek de wedstrijd te beslissen, maar Hoffenheim gaf zich niet gewonnen. Een vrije trap van Coufal, getoucheerd door Kimmich, bracht de spanning terug. Kane maakte echter definitief een einde aan de hoop van Hoffenheim door opnieuw een penalty te benutten en zijn hattrick compleet te maken. Gnabry bepaalde de eindstand op 1-4 in de extra tijd.\De prestatie van Harry Kane was cruciaal voor het succes van Bayern München. De spits, die pas sinds medio 2023 voor de club speelt, heeft zich al snel onmisbaar gemaakt. Zijn doelpuntenproductie is indrukwekkend en hij lijkt moeiteloos te scoren, zowel vanuit het spel als vanaf de stip. Met zijn hattrick tegen Hoffenheim vestigde Kane een record door het aantal penalty's dat hij benutte te evenaren, waarmee hij de prestatie van Hans-Joachim Abel uit het verleden evenaarde. Naast Kane vielen ook andere spelers op, maar de focus lag ontegenzeggelijk op de Engelse spits. Deze overwinning verstevigt de positie van Bayern München aan de top van de Bundesliga en geeft het team vertrouwen voor de komende wedstrijden. De ploeg lijkt goed op weg om opnieuw een gooi te doen naar de titel, waarbij de doelpunten van Kane van essentieel belang zullen zijn. De fans van Bayern München kunnen zich verheugen op een spannend seizoen, waarin de spits wederom van grote waarde zal zijn





NOSsport / 🏆 12. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Bayern München Harry Kane Bundesliga TSG Hoffenheim Hattrick Penalty Voetbal Record

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Wout Weghorst zorgt daags na Ajax - Inter voor compleet onbegrip: 'De Harry Kane van Ajax?'Henk Spaan kijkt vreemd op van het gedrag van Wout Weghorst in het duel met Inter in de Champions League. De spits van Ajax begreep zichtbaar weinig van de wissel die John Heitinga doorvoerde: Kasper Dolberg kwam erin voor Weghorst.

Lees verder »

KANE vond laatste periode ontzettend cadeau: 'Wensenlijstje afgevinkt'Met het verschijnen van het album Exit & Entrances nadert het definitieve einde van de Nederlandse rockband KANE. De band, die in 2023 een comeback maakte na in 2014 te zijn gestopt, kijkt met veel dankbaarheid terug op de laatste periode.

Lees verder »

Kompany geniet van Neuer en verwacht dat spelers zich gedragen tijdens OktoberfestNa de overwinning op Chelsea in de Champions League gaat het vizier van Bayern München-coach Vincent Kompany alweer op de volgende wedstrijd, in de Bundesliga tegen 1899 Hoffenheim. Uiteraard kwam Oktoberfest ter sprake, de Belgische trainer werd ook gevraagd naar de 39-jarige Manuel Neuer.

Lees verder »

Bayern München Verslaat TSG Hoffenheim met 1-4: Kane Schittert met HattrickBayern München zet de winnende reeks voort met een overtuigende 1-4 overwinning op TSG Hoffenheim. Harry Kane was de grote man met een hattrick, terwijl Serge Gnabry het vierde doelpunt voor Bayern maakte. De wedstrijd werd gekenmerkt door dominantie van Bayern en een efficiënte afwerking.

Lees verder »

Bayern München zet zegereeks voort met overtuigende zege op HoffenheimBayern München blijft perfect in de Bundesliga na een 1-4 overwinning op Hoffenheim. Harry Kane was de grote uitblinker met drie doelpunten.

Lees verder »

Harry Kane overtreft Lewandowski's start in BundesligaHarry Kane laat een indrukwekkend begin in de Bundesliga zien, met acht goals in vier wedstrijden. Hij overtreft daarmee het record van Robert Lewandowski en leidt Bayern München naar een sterke start van het seizoen.

Lees verder »