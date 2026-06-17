Harry Kane澜gelijk met Gary Lineker met tiende WK-goal in wedstrijd tegen Kroatië

Engeland leidt opnieuw tegen Kroatië in hun WK-groepswedstrijd dankzij een kopbal van Harry Kane na een hoekschop. Kane scoort zijn tiende WK-doel, waarmee hij het historische record van Gary Lineker wedijvert. Kroatië kwam evenwel op gelijke hoogte door een fraai doelpunt van Baturina, maar Engeland behield uiteindelijk de overhand met een tweede doelpunt van Kane via de strafschop, nadat de VAR een Keepersfout aanvoerde. De wedstrijd bood een mengsel van ervaren internationals en nieuwe gezichten, onder coaches Tuchel en Dalic.

Engeland neemt opnieuw de leiding in hun WK-groepswedstrijd tegen Kroatië dankzij een kopbal van Harry Kane na een hoekschop van Declan Rice. Kane scoort daarmee zijn tiende WK-doel, waarmee hij gelijk komt met het historische record van Gary Lineker dat sinds 1990 onovertroffen was.

De Engelsen maken sinds jaren gebruik van standaardsituaties als een effectief wapen en dat blijkt ook nu weer het geval. Kroatië kwam evenwel uit het niets op gelijke hoogte door een fraai doelpunt van Baturina, die na een voorbereidende actie van Sucic de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de bovenhoek schoot. De wedstrijd kende een onderbreking tijdens de drinkpauze, een storend element in een intensieve ontmoeting. Na die onderbreking vond Engeland weer de weg naar voren.

Madueke maneuvreerde langs zijn verdediger op de rechterflank en gaf een lage voorzet. Jude Bellingham raakte zijn linkervoet net niet goed tegen de bal, wat tot een belangrijke ontkoming voor Kroatië leidde. Kroatië was sterk begonnen en zette Engelsen aanzienlijk onder druk. Sinds de gelukkige strafschop en de daaropvolgende herkansing voor Engeland (1-0) namen de Engelsen de overhand.

Petar Musa bracht nog wel gevaar voor Kroatië, maar Bellingham verhinderde een gevaarlijke situatie. Tijdens de drinkpauze werd er binnen de Kroatische selectie gediscussieerd. Kane schoot vervolgens opnieuw raak, deze keer vanaf dezelfde hoek maar met meer overtuiging, waardoor de Kroatische doelman Livakovic de verkeerde kant op sprong. Het was zijn negende WK-doel; in 2018 was hij topscorer met zes goals en vier jaar geleden scoorde hij twee keer.

Later schoot Kane zwak in, maar Livakovic redde. De VAR beaamde echter dat de keeper te vroeg van zijn lijn ging, waardoor Kane een strafschop kreeg. Luka Modric wilde de bal weggaan垂下 wanneer Madueke erop sprong, waarna Kane de strafschop nam. De Engelsen leken wat nerveus en konden nog geen ordentelijke aanval opbouwen.

Kroatië bleef hoog druk zetten en kreeg een kans uit een hoekschop. Ajax-verdediger Sutalo kon schieten maar raakte de bal niet goed, waardoor deze hoog over het doel vloog. De inloop van de wedstrijd bood een contrast tussen de ervaren internationals en nieuwe gezichten. Elliot Anderson, 23 jaar en middenvelder van Nottingham Forest, maakte zijn negende interland en was een van de nieuwe selectieleden van bondscoach Thomas Tuchel.

Tuchel startte hetWK met een duidelijk plan en dezelfde basiself die drie dagen eerder tegen Costa Rica won (3-0). Zowel Guéhi, Rashford als Rogers zaten op de bank en Tuchel nam ook 'specialisten' mee, zoals Ivan Toney, die fysiek sterk is bij standaardsituaties en een uitstekende strafschooter is. Engenis heeft een slechte geschiedenis bij penalty-eliminaties in eindtoernooien.

Aan de andere kant stond bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië, die zijn ploeg ongeslagen naar het WK leidde en bekend staat om het laten schitteren van zijn sterke generatie, met onder anderen Modric, Rakitic en Mandzukic. In 1998 bereikte Kroatië al een hoogtepunt, maar de moderne successen zijn de finale in 2018 (verloren van Frankrijk) en de derde plaats in 2022. In 2023 bereikte Dalic met Kroatië de finale van de Nations League.

Na de teleurstelling van het uitschakelen in de groepsfase van hetvorige EK wil Dalic nu op Amerikaanse bodem het vertrouwen herstellen. In de basis staan twee oude krijgers: Modric en Perisic. Verjonging is zichtbaar met unter ander de centrale verdediger Vuskovic (gehuurd van Tottenham) en middenvelder Sucic. Rond de wedstrijd begonnen beide teams met warming-up in Arlington, nabij Dallas.

Engeland hoopt na 60 jaar weer wereldkampioen te worden, terwijl Kroatië opnieuw een sterke toernooiprestatie wil neerzetten onder leiding van de creatieve Luka Modric. Verder wordt kort melding gemaakt van een punt van Congo tegen Portugal, wat door fans van Congo gevierd wordt, terwijl de spelers koelbloedig reageerden





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