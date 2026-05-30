Harley-Davidson Bagger Races maken debuut tijdens TT Assen

De nieuwe Harley-Davidson Bagger Races, een officiële samenwerking tussen het merk en de MotoGP, maakten tijdens de TT van Assen hun debuut. De klasse, waarin speciaal omgebouwde toermotoren racen, staat bekend om zijn spektakel en showwaarde. Harley-Davidson realiseerde zelfs een groot paviljoen voor bezoekers, terwijl onweersbuien rond het circuit voor overlast zorgden.

Naast de bekende Wereldkampioenschappen classes zoals Moto3, Moto2 en MotoGP, waren eind juni tijdens de TT van Assen voor het eerste keer de zogenaamde Harley-Davidson Bagger Races te sehen.

Dit is een klasse waarbij Harley-Davidson speciale toermodellen, zogenaamde 'baggers', heeft omgebouwd tot racefietsen met meer snelheid, wendbaarheid en spektakel. De term 'bagger' verwijst naar de vaak achterop deze Harley's zichtbare koffers. TT-voorzitter Arjan Bos legt uit: "Deze motoren zijn niet in de winkel te koop. Het gaat hard en het ziet er radicaal anders uit dan de klassieke racefietsen.

Ik heb video's uit Amerika gezien waar mensen bijna gek worden van. Het zou······ heel······ spectaculair moeten zijn.

" Assen is een van de zes MotoGP-circuitten waar deze cup wordt uitgevaren. Het Amerikaanse Austin was in maart de eerste locatie, en naast Assen staat ook Mugello op het programma voor het komende weekend. Daarna volgen Silverstone en Aragon, en de slotwedstrijd vindt in september plaats op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het kampioenschap is een officiële samenwerking tussen Harley-Davidson en de MotoGP.

Tijdens de TT komt het motormerk ook buiten de races sterk naar voor.

"Harley-Davidson bouwt achter de hoofdtribune een volledig Harley-paviljoen. Daar worden duizenden mensen uitgenodigd als gast. Dit zijn natuurlijk voornamelijk Harley-rijders. Het wordt een eigen dorpje en een fantastische uitbreiding van ons programma", aldus Bos.

Ondertussen hebben onweersbuien in het circuitgebied voor omgevallen bomen, wateroverlast en diverse afsluitingen vanwege gevaar voor bezoekers en deelnemers geleid





