Hardlopen: Veiligheid in de hitte is essentieel

Oud-atleet en sportarts Tom Wiggers beschrijft hoe hardlopers zich beter kunnen voorbereiden op hitte en hoe organisatoren de veiligheid kunnen vergroten door eenvoudige, praktische richtlijnen toe te passen.

Hardlopen wordt vaak gezien als een toegankelijke manier om fit te blijven, maar de sport verandert snel en de risico's nemen toe. In de afgelopen maanden waren er drie incidenten waarbij hardlopers tijdens nationale wedstrijden onwel werden.

Deze gebeurtenissen dwingen organisatoren, coaches en lopers om de dringendheid van veiligheid serieus te nemen. Tom Wiggers, voormalig topsporter op afstand en universitair medisch specialist, deelt zijn persoonlijke ervaringen en inzichten die hij heeft opgedaan tijdens zijn tijd als medisch coördinator bij de Dam tot Damloop. Wiggers begint met het verhaal dat hij als langeafstandsloper al jaren op hoog niveau presteerde, maar dat hij zich als sportarts werd bezighouden met de snelle groei van de hardloopcommunity.

Na het overlijden van twee deelnemers tijdens een evenement, nam hij het initiatief om protocollen in te voeren die nu nationale standaard zijn: meteen beschikbare koelbaden voor lopers die symptomen van oververhitting vertonen. Hij benadrukt dat het normaal is dat meer mensen met minder ervaring deelnemen en dat de gekozen afstanden vaak niet overeenkomen met de voorbereidingscapaciteit van de lopers.

De nadrukkelijke focus op lange afstand bij een gebrek aan adequate training leidt tot lichamelijke belasting die niet gehandhaafd kan worden, zegt hij. Om de risico's te beperken, adviseert Wiggers lopers zich stap voor stap te focussen op de 5 en 10 kilometer, waarbij ze per jaar een doel stellen om voldoende tijd te hebben om verschillende weersomstandigheden te ervaren.

Het belang van hydratatie kan niet worden onderschat: drinken op basis van dorst en niet gebaseerd op een vooraf ingestelde hoeveelheid voorkomt uitdroging of overhydratatie. Wiggers wijst op het belang van het leren herkennen van signalen van hitteberoerte: coördinatieverlies, verminderde focus, en afwijkend gedrag zijn waarschuwingssignalen. Het is cruciaal om niet alleen naar jezelf te kijken, maar ook naar je medelopers voor tijdige interventie. Door ervaring tot doel de risico's te beheersen, creëren lopers een meer bewust en veilig hardloopklimaat





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Hardlopen Hitteberoerte Veiligheid Sportarts Training

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