Hantavirus-uitbraak op cruiseschip Hondius leidt tot internationale evacuaties en ziekenhuisopnames

Een stewardess uit Haarlem is in isolatie geplaatst na contact met een hantavirus-patiënt. De uitbraak vindt haar oorsprong op het cruiseschip Hondius, waar meerdere mensen ernstig ziek zijn geworden.

De medische wereld is in staat van paraatheid gebracht na het vaststellen van een zeldzame hantavirus-infectie bij een stewardess uit Haarlem. Volgens officiële berichten van het ministerie van Volksgezondheid is de vrouw inmiddels opgenomen in het Amsterdam UMC, waar zij in strikte isolatie verblijft.

Haar besmetting is direct terug te voeren naar een ontmoeting in Johannesburg, Zuid-Afrika, waar zij in contact kwam met een 69-jarige Nederlandse vrouw. Deze vrouw overleed helaas een dag na dit contact aan de gevolgen van het virus. De stewardess vertoont op dit moment milde klachten, maar om verdere verspreiding te voorkomen en om haar exacte medische status vast te stellen, worden er uitgebreide tests uitgevoerd in het ziekenhuis.

De situatie is complex, aangezien de overleden vrouw op 26 april kortstondig aan boord van een KLM-vliegtuig was verblijven, al werd al snel geconstateerd dat haar gezondheidstoestand te precair was om de vlucht voort te zetten. De wortels van deze medische crisis liggen op het cruiseschip Hondius, waar een reeks tragische gebeurtenissen plaatsvond. De besmette Nederlandse vrouw was samen met haar echtgenoot op dit schip aan boord gegaan, maar beiden raakten tijdens de reis ziek.

In een hartverscheurende wending overleed de echtgenoot eerder tijdens een cruise over de Atlantische Oceaan, waarna de vrouw probeerde terug te keren naar haar thuisland. Het virus bleek echter agressief; naast de 69-jarige vrouw overleed ook een andere opvarende aan de symptomen. In totaal zijn er meerdere personen ziek geworden, waarvan drie in een vroeg stadium van boord zijn gehaald om behandeling te zoeken.

De angst onder de passagiers en bemanning was groot, terwijl de medische teams probeerden de bron van de besmetting te isoleren en verdere verspreiding op het schip te voorkomen. De logistieke operatie om de zieken te repatriëren was enorm en ging gepaard met diverse complicaties. Er zijn meerdere medische evacuatievluchten ingezet om patiënten naar Europa te transporteren. Een van deze vluchten landde onlangs op Schiphol met aan boord een 41-jarige man, vermoedelijk een bemanningslid van de Hondius.

De aankomst van dit toestel verliep gespannen; het vliegtuig reed direct naar het oostelijke deel van de luchthaven, waar een vloot ambulances klaarstond om de patiënt direct over te nemen. De reis was niet zonder hindernissen, aangezien het vliegtuig kampte met technische mankementen, wat leidde tot een noodzakelijke tussenlanding op Gran Canaria voordat de patiënt uiteindelijk in een ander toestel naar Nederland kon worden gebracht.

Eerder was er al een eerste evacuatietoestel geland, met aan boord een 56-jarige Britse man, Martin Anstee, en een 65-jarige Duitse vrouw. De Duitse patiënte wordt naar verwachting behandeld in Düsseldorf en haar toestand wordt momenteel als stabiel omschreven. Martin Anstee, die deel uitmaakte van de bemanning, is opgenomen in het LUMC in Leiden.

In een interview met Sky News gaf hij aan dat hij zich redelijk voelt, maar dat hij zich bewust is van de ernst van de situatie en dat er nog vele tests moeten worden uitgevoerd. Net als de stewardess bevindt hij zich in isolatie, waarbij de duur van deze maatregel nog onbepaald is. De impact van het hantavirus strekt zich inmiddels internationaal uit.

Naast de patiënten in Nederland bevindt zich nog een persoon op de intensive care in Zuid-Afrika, en is er in Zürich een Zwitserse man opgenomen met symptomen van het virus. Uit voorzorg is diens partner in zelfisolatie gegaan om een mogelijke keten van besmettingen te doorbreken. Ondertussen is het cruiseschip Hondius, na een verblijf voor de kust van Kaapverdië, onderweg naar het Canarische eiland Tenerife. Daar wordt verwacht dat het schip zaterdag aanmeert.

Op dat moment kunnen de overgebleven 150 passagiers, die geen symptomen vertonen, eindelijk van boord. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen heeft bevestigd dat van deze groep tien mensen de Nederlandse nationaliteit bezitten. De autoriteiten blijven de situatie nauwlettend volgen om te garanderen dat het virus niet verder doorsijpelt in de algemene bevolking





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Cruiseschip Hondius Medische Evacuatie Amsterdam UMC Volksgezondheid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mogelijke verspreiding hantavirus op cruiseschip HondiusDe Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt mogelijke verspreiding van het hantavirus aan boord van het cruiseschip Hondius, na het overlijden van drie passagiers.

Read more »

Drie opvarenden van cruiseschip Hondius geëvacueerd vanwege hantavirusDrie passagiers van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald vanwege het hantavirus. Twee hebben acute symptomen, terwijl de derde in nauw contact stond met een overleden opvarende. Het schip heeft moeite om een veilige haven te vinden, met tegenstellingen tussen de Spaanse regering en de Canarische eilanden. Er zijn al meerdere doden en zieke passagiers gemeld, waaronder een echtpaar uit Friesland.

Read more »

Drie opvarenden van cruiseschip Hondius geëvacueerd vanwege hantavirusDe WHO meldt dat drie passagiers van het cruiseschip Hondius zijn geëvacueerd vanwege het hantavirus. Twee hebben acute symptomen, de derde had contact met een overleden patiënt. Ze worden naar Europese ziekenhuizen gebracht, waaronder mogelijk het LUMC en Radboudumc. Het schip mag niet aanmeren in Kaapverdië, maar de Spaanse regering overweegt aanleg op Tenerife, wat de president van de Canarische Eilanden wil tegenhouden.

Read more »

LUMC vangt passagier van cruiseschip MV Hondius op met vermoeden hantavirusEen passagier van het cruiseschip MV Hondius met symptomen van het hantavirus wordt in strikte isolatie opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het ziekenhuis stelt dat de kans op besmetting klein is.

Read more »

Drie opvarenden cruiseschip Hondius geëvacueerd wegens hantavirusDrie passagiers van het cruiseschip Hondius zijn naar ziekenhuizen in Europa gebracht nadat zij mogelijk besmet zijn geraakt met het hantavirus. Het schip ligt momenteel voor anker bij de kust van Kaapverdië.

Read more »

Medische Evacuatie na Hantavirus-uitbraak op Cruiseschip MV HondiusDrie personen worden vanuit Kaapverdië naar Schiphol getransporteerd na een ernstige uitbraak van het Hantavirus aan boord van het cruiseschip MV Hondius.

Read more »