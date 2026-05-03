Hans Teeuwen zet twee toeschouwers de zaal uit tijdens show in Breda

Cabaretier Hans Teeuwen heeft tijdens zijn voorstelling in het Chassé Theater in Breda twee toeschouwers de zaal uit gezet omdat ze aan het praten waren. Een video van het incident is viraal gegaan op TikTok.

Hans Teeuwen , de bekende Nederlandse cabaretier, heeft tijdens zijn recente optreden in het Chassé Theater in Breda voor een opvallend moment gezorgd. Tijdens zijn show werd hij geconfronteerd met twee toeschouwers die luidruchtig met elkaar in gesprek waren, wat de voorstelling volgens Teeuwen verstoorde.

In plaats van de situatie te negeren, besloot de cabaretier direct in te grijpen en de twee mannen verzocht het theater te verlaten. Een fragment van dit incident, vastgelegd door een toeschouwer, is viraal gegaan op TikTok en laat een ongebruikelijke interactie tussen de artiest en zijn publiek zien. De video toont hoe Teeuwen, duidelijk geërgerd door het gepraat, op zijn knieën voor het podium staat en de twee mannen direct aankijkt. Met een krachtige stem roept hij herhaaldelijk 'Wegwezen!

', terwijl hij naar de uitgang gebaart. De reactie van het publiek is overwegend positief; er klinkt applaus, wat aangeeft dat veel toeschouwers de actie van Teeuwen steunden. De twee mannen lijken aanvankelijk verbaasd te zijn over de directe confrontatie, maar staan uiteindelijk op en verlaten de zaal. Teeuwen imiteert hun vertrek op een spottende manier, wat verdere lachsalvo's uitlokt bij het publiek.

Na het vertrek van de twee stoorzenders richtte Teeuwen zich tot een andere toeschouwer die naast de vertrokken mannen zat. Hij vroeg hem met een ironische ondertoon of hij ook wilde vertrekken, wat resulteerde in algemene hilariteit. De man knikte bevestigend, waarop Teeuwen met een speelse vraag vervolgde: 'Wat gaat het snaveltje dan doen?

', waarna de man gebaarde dat hij zijn mond zou houden. Teeuwen reageerde hierop met de opmerking: 'Ja, snaveltje toe inderdaad. Niet stout zijn hè?

', waarmee hij de situatie verder op humoristische wijze afrondde. Dit incident illustreert Teeuwens directe en onconventionele stijl, die kenmerkend is voor zijn optredens. Hij staat bekend om zijn improvisatietalent en zijn vermogen om te reageren op onverwachte situaties in de zaal. Deze gebeurtenis roept vragen op over de grenzen van publieksgedrag tijdens theatervoorstellingen en de rechten van artiesten om hun voorstelling te beschermen tegen verstoringen.

Hoewel het publiek over het algemeen de actie van Teeuwen steunde, is er ook discussie ontstaan over de vraag of het wel gepast is om toeschouwers op deze manier aan te spreken en uit de zaal te zetten. Sommigen vinden dat Teeuwen te ver ging, terwijl anderen van mening zijn dat hij in zijn recht stond om de voorstelling te beschermen.

Het incident heeft in ieder geval geleid tot veel aandacht in de media en op sociale media, waar het fragment van de video breed gedeeld en becommentarieerd wordt. Het Chassé Theater heeft nog geen officieel statement afgegeven over de gebeurtenis. Het is niet de eerste keer dat Teeuwen zich uitspreekt tegen storend gedrag van het publiek. Hij heeft in het verleden al vaker vergelijkbare incidenten gehad, waarbij hij zijn ongenoegen uitte over pratende of andere storende toeschouwers.

Zijn reactie in Breda lijkt dan ook een weerspiegeling te zijn van zijn persoonlijke normen en waarden met betrekking tot respect voor de artiest en de voorstelling. De cabaretier staat bekend om zijn scherpe tong en zijn vermogen om taboes te doorbreken, en dit incident past binnen dat beeld. Het is waarschijnlijk dat dit moment nog lang zal worden herinnerd door de toeschouwers die aanwezig waren bij de voorstelling in Breda





