Hans Smolders verlaat Tilburgse gemeenteraad na jaren van politieke uitsluiting

Na decennia van politieke strijd en herhaaldelijke uitsluiting door coalitiepartners besluit Hans Smolders per direct te stoppen in de gemeenteraad van Tilburg. Zijn partij gaat verder als Belang van Tilburg.

De politieke arena van Tilburg is getroffen door een onverwachte en ingrijpende wending nu Hans Smolders heeft aangekondigd dat hij per direct zijn zetel in de gemeenteraad neerlegt.

Deze beslissing komt niet uit de lucht vallen, maar is het resultaat van een langdurig proces van politieke frustratie en persoonlijke uitputting. Smolders geeft openlijk toe dat de manier waarop hij opnieuw buiten de machtige kringen is gehouden, hem zwaar heeft geraakt. De afgelopen weken zijn voor hem getekend door talloze slapeloze nachten, waarbij de onmacht over de gang van zaken na de laatste verkiezingen hem letterlijk bij de keel heeft gegrepen.

Het is een emotionele tol die uiteindelijk te zwaar is geworden, waardoor zijn gezondheid in het geding kwam en hij besloot dat rust nu prioriteit heeft boven politieke strijd. De situatie is omvangrijk omdat de partij van Smolders tijdens de meest recente gemeenteraadsverkiezingen zelfs de grootste van Tilburg werd. In een normale democratische setting zou dit leiden tot een leidende rol in het stadsbestuur, maar voor Smolders bleek dit opnieuw een onbereikbaar doel.

Al twintig jaar lang herhaalt zich een pijnlijk patroon: hij haalt bij de stembussen grote successen en wint veel zetels, maar slaagt er telkens in te falen om de stap naar het college van Burgemeester en Wethouders te maken. Deze constante uitsluiting, waarbij hij telkens buitenspel wordt gezet door andere politieke fracties, heeft geleid tot een diep gevoel van onmacht.

Smolders beschrijft dat hij dergelijke keuzes van andere partijen in het verleden vaak snel van zich af kon schudden, maar dat de maat deze keer echt vol is. De directe aanleiding voor zijn vertrek ligt in de mislukte samenwerking met D66, die de stekker uit de samenwerking trok. Volgens Smolders liep het proces spaak op twee cruciale dossiers: de Ringbaan West en de komst van twee nieuwe asielzoekerscentra in Tilburg.

Smolders benadrukt dat hij bereid was om water bij de wijn te doen en compromissen te sluiten, zoals het accepteren van één asielzoekerscentrum in combinatie met een nieuwe plek voor jonge Tilburgers. Echter, de andere partijen waren niet bereid om in te stemmen met deze middenweg. Vanuit D66, specifiek via Bas van der Pol, werd aangevoerd dat de verschillen in kernwaarden tussen de partijen simpelweg te groot waren om een constructieve samenwerking mogelijk te maken.

Kijken we naar de oorsprong van zijn politieke loopbaan, dan zien we dat Smolders zijn weg in de politiek is ingeslagen uit een gevoel van rechtvaardigheid en frustratie. Precies vierentwintig jaar geleden was hij getuige van de moord op Pim Fortuyn, een gebeurtenis die een blijvende impact op hem heeft gehad en hem motiveerde om zelf actie te ondernemen. Het feit dat hij sindsdien vijf keer is buitenspel gezet, maakt het einde van zijn politieke carrière extra wrang.

De 65-jarige politicus heeft nu besloten dat het tijd is om te herstellen en de rust te pakken, aangezien hij bijna een kwart eeuw lang heeft gevochten tegen de gevestigde orde. Ondanks het vertrek van hun boegbeeld gaat de partij niet ten onder. De beweging zal voortaan verdergaan onder de nieuwe naam Belang van Tilburg (BVT). Smolders spreekt zijn vertrouwen uit in de toekomst van de partij en stelt dat niemand onmisbaar is.

De organisatie kan rekenen op de continuïteit van ervaren krachten zoals Perry Janssen en Peter van den Hoven, die hun werk in de raad zullen voortzetten. De fundamentele ideeën en de koers van de partij zullen niet veranderen, maar de uitvoering ervan zal voortaan zonder de aanwezigheid van Smolders plaatsvinden. Hiermee sluit een tijdperk in de Tilburgse lokale politiek, waarbij een van de meest prominente figuren het veld ruimt om zijn eigen welzijn te beschermen





