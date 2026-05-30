Hans Ooft waarschuwt Oranje: Japan op WK verrassend en hard

Voormalig bondscoach Hans Ooft van Japan analyseert de kansen van het Nederlands elftal tegen Japan op het komende WK. Hij waarschuwt voor de日本人 en geeft inzicht in de kwaliteiten van het Japanse team, inclusief een woordje over Feyenoordspits Ayase Ueda.

In de jaren negentig had Hans Ooft de unitext coach van het nationale elftal van Japan . Hij weet als geen ander hoe het voor de dag kan komen op het WK.

Hij waarschuwt het Nederlands elftal van Ronald Koeman dan ook voor de eerste tegenstander van Oranje op het WK van komende zomer. Blikt Ooft, voormalig jeugdspeler van Feyenoord, vooruit op de confrontatie tussen Nederland en Japan. Vier jaar geleden in Qatar versloegen ze Duitsland en Spanje in de poulefase. Twee toplanden, maar laat je niet in de maling nemen, hoor.

Japanners zijn beleefd, maar loop ze niet voor de voeten, want dan zijn ze bikkelhard, aldus de oudbondscoach van Japan. Volgens de voormalige bondscoach heeft Japan een goed elftal. Met bijvoorbeeld Hiroki Ito van Bayern München en Keito Nakamura van Reims. En de spelers die jullie in de Eredivisie zien.

Die eerste stap naar België of Nederland is zo belangrijk. In Japan willen de talenten snel naar Europa, maar vaak zetten ze die stap veel te vroeg. In Nederland kun je een prima tussenstap zetten, zoals Sano nu doet bij NEC, zo zegt hij. Je komt dan binnen bij een club als nummer 5 in de hiërarchie, niet als nummer 15.

Stap voor stap is beter. Je gaat ook niet van de lagere school meteen naar de universiteit. Feyenoordspits Ayase Ueda lijkt op het WK een belangrijke pion te gaan worden. De spelers om hem heen bepalen of Ueda rendeert of niet.

Voor hem is het belangrijk waar hij op het veld kan worden benut. Tegen toplanden moet hij misschien ver van het vijandelijke doel opereren, dat ligt hem minder. Dan zou de bondscoach voor een ander type kunnen kiezen, aldus Ooft. Ik denk dat Japan en Nederland verder komen, maar vlak Zweden niet uit.

Soms een beetje houthakkerig als ploeg, maar de druk is er daar door de late kwalificatie misschien een beetje vanaf. Ze kunnen alleen maar winnen, besluit hij.





