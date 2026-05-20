Hans Kraay Junior: 'Sterling volgt de trainingsweek gratis bij Feyenoord, als hij daar fit genoeg voor is, heeft hij de optie om te blijven'

Onder meer op basis van een column van Hans Kraay Junior voor FeyenoordFans.

Hans Kraay Junior heeft zich uitgesproken over het toekomstperspectief van Raheem Sterling bij Feyenoord . Hij doet dat in een column voor* Sterling heeft al heel wat kritiek over zich gekregen sinds zijn komst bij Feyenoord .

In acht wedstrijden heeft hij tot één assist komen. Robin van Persie is er nog niet over uit of hij de Engelse vleugelspeler wil behouden.

'Ik hoorde Van Persie afgelopen week op een persconferentie zeggen dat Sterling ongelofelijk zijn best doet. En misschien volgend seizoen ook nog bij Feyenoord zou kunnen zijn.

' Kraay is van mening dat Sterling niet meer dan zijn best kan doen en dat dat volkomen normaal is. 'Ongelofelijk je best doen bij een topclub is bijna hetzelfde als niks. ' Kraay weet wel hoe er een mogelijke toekomst is voor Sterling bij Feyenoord. 'En de enige optie die ik kan bedenken, wat Sterling betreft, is dat hij tegen Van Persie zegt: 'Ik train de hele voorbereiding gratis mee.

Als jullie mij daarna fit genoeg vinden, dan hebben jullie de volledige optie op mij met een relatief klein salaris, dat ik dan ga verdienen.

Kraay denkt dat dat de enige mogelijkheid is voor Sterling om bij de Rotterdamse ploeg te kunnen blijven. De vleugelspeler is van grote waarde geweest voor Manchester City en Liverpool, maar bij Feyenoord moet hij het nog altijd laten zien.





