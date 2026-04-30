Hans Kraay junior enthousiast over Kévin Monzialo: 'Dat is dé man!'

Voetbalanalist Hans Kraay junior is zeer onder de indruk van FC Den Bosch-spits Kévin Monzialo en adviseert Nederlandse clubs om hem in de gaten te houden. Hij prijst Monzialo's spelintelligentie, aanname en vermogen om diepte te brengen.

Hans Kraay junior, een bekende en gerespecteerde voetbalanalist in Nederland, heeft lovende woorden over voor Kévin Monzialo , de spits van FC Den Bosch. Tijdens een televisie-uitzending woensdagavond benadrukte Kraay zijn indruk van de speler, en adviseerde hij scouts in het hele land om Monzialo in de gaten te houden.

Den Bosch verwelkomde Monzialo in het begin van 2024, transfervrij, en sindsdien heeft hij zich bewezen als een waardevolle aanwinst voor de club. Met 55 officiële wedstrijden op zijn naam, heeft de 25-jarige spits laten zien wat hij in huis heeft en is hij een belangrijke speler geworden in de selectie van de Brabantse club. Zijn contract loopt nog tot medio 2027, wat de club aantoont dat ze vertrouwen hebben in zijn potentieel en toekomstige bijdrage.

Kraay beschrijft Monzialo als een 'zwervende spits', een speler die niet primair vertrouwt op harde schoten van afstand, maar eerder op intelligent spel en het creëren van kansen voor zichzelf en zijn teamgenoten. Hij benadrukt Monzialo's vermogen om ballen te sturen, zijn goede eerste aanname en zijn instinct om medespelers op te zoeken en de juiste pass te geven. Volgens Kraay zou een scout die Monzialo ziet spelen, direct denken: 'Haal hem!

'. Hij wijst erop dat Monzialo's statistieken indrukwekkend zijn, zeker gezien het feit dat Den Bosch niet altijd dominant is in de buurt van het doel van de tegenstander. Monzialo's kracht ligt juist in het brengen van diepte in de aanval, waardoor hij de verdediging van de tegenstander uit elkaar kan trekken en ruimtes kan creëren.

Kraay's enthousiasme is duidelijk; hij ziet in Monzialo een speler met een groot potentieel en een speler die een aanwinst kan zijn voor elke club in Nederland. Hij benadrukt dat Monzialo niet de typische doelpuntenmaker is die uitsluitend op individuele acties vertrouwt, maar een teamspeler die het spel kan lezen en de juiste beslissingen kan nemen. De carrière van Kévin Monzialo is opmerkelijk. Geboren in Frankrijk, begon hij zijn jeugdopleiding bij de prestigieuze Italiaanse club Juventus.

Hoewel hij daar niet doorbrak, legde hij een solide basis voor zijn verdere ontwikkeling. Via omzwervingen door Zwitserland en Oostenrijk belandde hij uiteindelijk in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij nu schittert bij FC Den Bosch. Zijn reis toont zijn vastberadenheid en zijn vermogen om zich aan te passen aan verschillende voetbalculturen en speelstijlen. De combinatie van zijn technische vaardigheden, zijn tactisch inzicht en zijn fysieke kwaliteiten maken hem tot een complete spits.

Kraay's advies aan de scouts is dan ook niet zomaar een impulsieve uitspraak, maar gebaseerd op een zorgvuldige analyse van Monzialo's kwaliteiten en zijn potentieel om een belangrijke rol te spelen in een hoger segment van het Nederlandse voetbal. Het is aannemelijk dat Monzialo's prestaties bij Den Bosch de aandacht van grotere clubs zullen trekken, en dat we hem in de toekomst mogelijk op een hoger niveau zullen zien spelen.

Zijn verhaal is een inspiratie voor jonge voetballers die dromen van een succesvolle carrière, en bewijst dat hard werken en doorzettingsvermogen uiteindelijk worden beloond





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bayern München droomt van de treble onder leiding van KompanyFC Bayern München beleeft een uitstekend seizoen en staat op de rand van een historische treble. Trainer Vincent Kompany heeft de club nieuw leven ingeblazen, ondanks zijn schorsing voor de cruciale halve finale tegen Paris Saint-Germain. De aanvalslinie met Kane, Díaz en Olise wordt gezien als een van de sterkste in Europa.

Lingard onder de indruk van Braziliaanse passie en druk bij CorinthiansJesse Lingard ervaart intense steun en hoge verwachtingen bij Corinthians, waar hij een nieuwe uitdaging aangaat na periodes in Engeland en Zuid-Korea. Hij prijst de betrokkenheid van de fans, de vooruitgang bij Manchester United onder Michael Carrick en de impact van Memphis Depay.

Kraay wijst favoriet aan voor play-offs: 'Hebben er een potje van gemaakt'De play-offs om promotie naar de Eredivisie gaan beginnen en Hans Kraay jr. waagt zich aan een voorspelling. Tegenover ESPN vertelt hij dat hij Almere City een goede kans toedicht om ver te komen.

Hans Kraay jr. ziet 'Hand van Dick Advocaat' in Feyenoord-overwinningHans Kraay jr. meent dat Feyenoords overwinning op FC Groningen (3-1) te danken is aan het systeem van Dick Advocaat. Volgens de analist had Feyenoord voor het eerst in maanden 90 minuten grip op de wedstrijd. Robin van Persie zou met deze prestatie de deur naar de Champions League kunnen openen, maar zijn toekomst als trainer blijft onzeker. Kraay adviseert om die discussie pas na het seizoen te voeren. Daarnaast wordt de juridische situatie rondom niet-EU-spelers in de Eredivisie besproken.

Robert Eenhoorn als algemeen directeur Feyenoord? Kraay ziet hem zittenVoetbalanalist Peter Kraay ziet Robert Eenhoorn als ideale kandidaat voor de functie van algemeen directeur bij Feyenoord, ondanks de tegenstand van president-commissaris Toon van Bodegom. Ook vindt hij dat Giovanni van Bronckhorst een rol als technisch directeur zou moeten krijgen, in plaats van een symbolische functie. Daarnaast reageert Kraay kritisch op de druk die NAC Breda probeert uit te oefenen op de rechtspraak.

Hans Kraay junior uitgesproken over bestuurlijke toekomst Feyenoord: 'Dat vind ik een partijtje gelul'Hans Kraay junior heeft in zijn column voor Voetbal International laten weten wie hij de beste kandidaat vindt voor de rol van algemeen directeur bij Feyenoord. Ook laat hij zich uit over Giovanni van Bronckhorst, wiens naam ook al gevallen.

