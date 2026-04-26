Hans Kraay Jr. ziet Robert Eenhoorn als ideale opvolger Dennis te Kloese bij Feyenoord

Hans Kraay Jr. is enthousiast over Robert Eenhoorn als potentiële nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, wijzend op zijn successen bij AZ en zijn directe, Rotterdamse mentaliteit. Daarnaast bevat het artikel reacties op incidenten rondom Vitesse, Xavi Simons en het Nederlands elftal.

Hans Kraay Jr. is van mening dat Robert Eenhoorn de ideale opvolger zou zijn voor Dennis te Kloese bij Feyenoord . De voormalig voetballer baseert zijn oordeel op de successen die Eenhoorn heeft behaald bij AZ en prijst tegelijkertijd de werkwijze van de AZ-directeur.

Kraay Jr. en Eenhoorn onderhouden een goede persoonlijke relatie, maar Kraay heeft er bewust voor gekozen om Eenhoorn niet te benaderen toen de interesse van Feyenoord in hem bekend werd. De twee kennen elkaar goed, zelfs buiten het werk om, en gaan regelmatig samen op vakantie. Echter, Kraay heeft Eenhoorn niet gebeld om te informeren naar de stand van zaken. Hij benadrukt dat Eenhoorn een Rotterdamse mentaliteit heeft en direct is in zijn communicatie.

'Rotterdamser krijg je ze niet, directer krijg je ze niet. Ik ken hem vrij goed, maar heb hem bewust met rust gelaten', aldus Kraay Jr. Kraay Jr. ziet Eenhoorn als een uitstekende match voor Feyenoord, mede vanwege de stabiliteit die hij bij AZ heeft gecreëerd. Hij wijst op het feit dat er rondom de Alkmaarse club weinig interne onrust is.

'Duidelijker krijg je ze niet en hij heeft bij AZ samen met Max Huiberts laten zien dat er rust, stabiliteit en geen gekkigheid is. Dat ze geen ad-hocdingen doen. Dus ik begrijp dat ze bij hem uitkomen.

' Eenhoorn wordt omschreven als een algemeen directeur die zich niet bemoeit met de technische aspecten van de club, omdat daar een technisch directeur voor verantwoordelijk is. Deze duidelijke scheiding van taken wordt als een groot pluspunt gezien. Kraay Jr. geeft een specifiek voorbeeld om te illustreren hoe Eenhoorn omgaat met situaties waarin een trainer een beslissing overweegt die hij niet verstandig vindt.

'Als nou bijvoorbeeld Robin van Persie overweegt om Quinten Timber niet de aanvoerdersband te geven, zoals aan het begin van het seizoen, maar die aan jonge jongens als Anis Hadj Moussa, Sem Steijn en Givairo Read te geven. Dan is hij wel een type die zegt: 'Robin, niet doen joh'. Dat is hij ook.

' Dit laat zien dat Eenhoorn niet bang is om zijn mening te geven, zelfs tegenover een bekende trainer als Van Persie, en dat hij het belang van de club vooropstelt. Naast de discussie over de mogelijke aanstelling van Eenhoorn bij Feyenoord, is er ook veel ophef over incidenten rondom andere clubs en spelers. Er is scherpe kritiek op Vitesse, waarbij wordt opgeroepen om de club failliet te laten gaan na een reeks van negatieve gebeurtenissen.

De reacties op Xavi Simons, een talentvolle jonge speler, zijn verdeeld, waarbij sommigen hem steunen en anderen hem bekritiseren, zelfs na een zware blessure. Er is ook veel verontwaardiging over het gedrag van een deel van de Feyenoord-supporters in het uitvak, waarbij vuurwerk werd gegooid en andere onacceptabele acties werden verricht. Verschillende supporters distantiëren zich van dit gedrag en benadrukken het gevaar dat het met zich meebrengt.

Tot slot is er kritiek op de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor het Nederlands elftal, waarbij de keuze voor Wout Weghorst wordt betwist en de hoop wordt uitgesproken dat Georginio Wijnaldum alsnog een kans krijgt om deel te nemen aan het WK





