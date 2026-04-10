Hans Kraay Jr. lyrisch over FC Twente-talent Ruud Nijstad: 'Vergelijkbaar met Krol en Israël'

Hans Kraay Jr. is onder de indruk van de kwaliteiten van FC Twente-verdediger Ruud Nijstad en trekt opmerkelijke vergelijkingen met Nederlandse voetbaliconen. Hij analyseert het talent en de reden waarom topclubs interesse tonen.

Hans Kraay Jr. spaart de lovende woorden niet voor Ruud Nijstad van FC Twente. De oud-voetballer, die zelf de nodige kilometers heeft gemaakt bij clubs als AZ, Brighton & Hove Albion, De Graafschap, RKC Waalwijk en FC Den Bosch, trekt een opmerkelijke vergelijking. Hij zet het jonge talent op één lijn met Nederlandse voetbaliconen van het kaliber Rinus Israël en Ruud Krol. Kraay Jr. legt haarfijn uit waarom topclubs als FC Barcelona en Real Madrid de verdediger al op de voet volgen.

Hij is onder de indruk van de kwaliteiten van de achttienjarige Nijstad, met name zijn spel aan de bal. 'Dekkend kan hij nog wat beter. Hij legt hem wel over vijftig meter bij Daan Rots en dat doet hij dan een keertje of vijf per wedstrijd. Het lijkt een beetje op Ruud Krol. Hij was weliswaar rechtsbenig, maar die legde ze ook over vijftig meter... Rinus Israël, maar dit jongetje van achttien is aan de bal verschrikkelijk goed,' aldus Kraay Jr. De reden waarom topclubs mogelijk al hengelen naar de handtekening van Nijstad, is volgens de analist volstrekt logisch. Er gaan al langer geruchten over de interesse van FC Barcelona en Real Madrid. Kraay Jr. verwacht dat deze clubs niet te lang willen wachten met het aantrekken van Nijstad, om te voorkomen dat ze achter het net vissen. Hij ziet een transfer voor Nijstad op korte termijn niet als een automatische plek in de basiself. Er zijn nog verbeterpunten, met name in de zestien meter. Hij kan soms nog wel eens zijn directe tegenstander uit het oog verliezen. Maar Kraay Jr. ziet in Nijstad wel een echte Nederlandse opbouwende centrale verdediger van de toekomst. Hij benadrukt dat de clubs vooral op tijd willen zijn, 'ze zijn bang dat anderen hem nemen.'\De vergelijking met Ruud Krol en Rinus Israël is niet uit de lucht gegrepen. Kraay Jr. benadrukt de kwaliteiten van Nijstad, met name zijn passing en inzicht. Hij heeft een indrukwekkend linkerbeen en is bovendien sterk en fysiek aanwezig. Kraay Jr. is onder de indruk van zijn rust en overzicht, eigenschappen die in het hedendaagse voetbal van essentieel belang zijn. De jeugdtrainer van Nijstad, die eveneens door Kraay Jr. wordt genoemd, heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de jonge speler. Hij heeft Nijstad begeleid en geholpen om zijn talenten optimaal te benutten. De positieve invloed van de jeugdtrainer wordt door Kraay Jr. benadrukt als een cruciale factor in de opmars van Nijstad. De reacties op het talent zijn unaniem positief. De technische staf van FC Twente is eveneens vol lof over de jonge verdediger. Nijstad wordt beschouwd als een groot talent, met potentie om uit te groeien tot een speler van wereldklasse. Er zijn ook vergelijkingen met andere talenten, maar Kraay Jr. houdt vast aan zijn vergelijking met Krol en Israël. Hij ziet in Nijstad de kwaliteiten die nodig zijn om de top te bereiken. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar de voetballer zelf blijft nuchter en focust zich op het verbeteren van zijn spel. \De interesse van topclubs is een compliment voor Nijstad en een bevestiging van zijn talent. Het laat zien dat hij opgemerkt wordt door de besten. Een transfer naar een topclub zou een droom zijn die uitkomt voor de achttienjarige. Het zou hem de kans geven om zich verder te ontwikkelen en te groeien. Het is belangrijk dat Nijstad de juiste keuzes maakt en zich laat adviseren door de mensen die het beste met hem voor hebben. De weg naar de top is lang en er komen veel obstakels op zijn pad. Maar met zijn talent, mentaliteit en de juiste begeleiding is alles mogelijk. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Nijstad, ongeacht welke club zijn volgende bestemming wordt. De bewondering voor zijn kwaliteiten is in ieder geval alom aanwezig. Ook andere analisten en experts sluiten zich aan bij de positieve beoordeling van Kraay Jr. Ze benadrukken het potentieel van Nijstad en voorspellen een mooie carrière. De hype rond Nijstad is begrijpelijk, maar het is belangrijk om realistisch te blijven. Er is nog werk aan de winkel, maar de basis is er. De komende maanden en jaren zullen cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van Nijstad. De focus moet liggen op het verbeteren van zijn zwakke punten en het verder ontwikkelen van zijn sterke punten. Zijn gedrag buiten het veld zal eveneens van belang zijn. Disciplines en professionaliteit zijn essentieel voor het succes op het hoogste niveau





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Twente Ruud Nijstad Hans Kraay Jr. Voetbal Talent Verdediger

United States Latest News, United States Headlines

Verbod aan de laars gelapt? Speler van FC Twente schuift tóch aan in voetbaltalkshowRené Wagelaar verwacht niet dat er de komende tijd veel spelers van FC Twente aanschuiven in het programma VoetbalTijd van Twente FM. Toch kreeg de voetbaltalkshow het voor elkaar om de verhuurde Younes Taha (FC Groningen) te strikken als gast.

Read more »

FC Twente-parel laat toekomst in het midden: 'Of verlengen of weg'Ruud Nijstad weet nog niet waar hij volgend jaar voetbalt. Dat vertelt de parel van FC Twente in gesprek met ESPN . De achttienjarige centrale verdediger staat in de belangstelling van veel clubs.

Read more »

Bogarde staat ook FC Twente-sensatie bij: 'Heel waardevol'Ruud Nijstad krijgt in zijn ontwikkeling onder meer hulp van Winston Bogarde. Het toptalent van FC Twente analyseerde beelden van zijn eigen spel met de voormalig verdediger van Ajax, zo vertelt hij aan ESPN.

Read more »

Lof voor uniek Nederlands talent (18): 'Groot, sterk en een geweldig linkerbeen'John van den Brom voorziet een mooie toekomst voor FC Twente-parel Ruud Nijstad. Volgens de trainer van de Tukkers heeft de jonge centrale verdediger alles in zich om een grote voetballer te worden. Hoewel de voorwaarden er zijn moet de achttienjarige Nijstad nog wel leren, stelt Van den Brom.

Read more »

FC Twente geeft duidelijk signaal af aan Ajax, Feyenoord en PSVFC Twente heeft de optie in het contract van Mats Rots gelicht, zo meldt Tubantia. De twintigjarige linksback, die op de radar zou staan bij Ajax, Feyenoord en PSV, ligt daardoor nu tot medio 2028 vast.

Read more »

Valente twijfelgeval voor NEC-Feyenoord • Eredivisieweekend begint vanavond: Twente-VolendamIn dit blog blikken we vooruit op het voetbalweekend, met in speelronde 30 van de eredivisie o.a. de strijd om plek twee met NEC-Feyenoord.

Read more »