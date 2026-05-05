Hans Kraay jr. looft Martin Ødegaard: 'Altijd aanspeelbaar, net als Zidane en Sneijder'

Hans Kraay jr. is vol bewondering voor Martin Ødegaard, de middenvelder van Arsenal die zijn ploeg naar de finale van de Champions League heeft geholpen. De analist van ESPN vergelijkt hem met voetballegendes en noemt hem een van de beste middenvelders in de Premier League.

De analist van ESPN is onder de indruk van de prestaties van de Noorse speler, die hij vergelijkt met enkele voetballegendes. Arsenal won dinsdagavond de returnwedstrijd tegen Atlético Madrid met 1-0, waardoor de ploeg uit Londen voor het eerst sinds 2006 weer in de finale van het toernooi staat. Kraay jr. is enthousiast over de kwaliteiten van Ødegaard en noemt hem een speler die altijd aanspeelbaar is, net als Zinedine Zidane, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart.

Hij bewondert de manier waarop Ødegaard de bal behandelt, met elke pass en elke aanname op het juiste moment. De Noorse middenvelder heeft dit seizoen te maken gehad met enkele blessures, waardoor hij niet altijd kon spelen. In de returnwedstrijd tegen Atlético Madrid kwam hij pas een half uur voor tijd in het veld, maar maakte toch nog een goede indruk op de analist. Kraay jr. geniet van de manier waarop Ødegaard het spel beheerst, zelfs met beperkte speeltijd.

De ploeg van Mikel Arteta heeft een indrukwekkende prestatie geleverd door Atlético Madrid te verslaan en zich te plaatsen voor de finale. In het heenduel eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel, maar in de returnwedstrijd was Bukayo Saka de held die de enige treffer maakte. Arsenal staat nu weer in de finale van de Champions League, een prestatie die de club voor het laatst behaalde in 2006.

De ploeg uit Londen heeft een sterke ploeg met spelers als Ødegaard en Saka, die samen een belangrijke rol spelen in het succes van het team. Kraay jr. is overtuigd van de kwaliteiten van Ødegaard en ziet hem als een van de beste middenvelders in de Premier League. Hij hoopt dat de Noorse speler zijn blessures achter zich kan laten en zijn volle potentieel kan laten zien in de finale van de Champions League





