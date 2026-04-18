Handbalseizoen E&O Heren abrupt ten einde na play-off nederlaag

E&O Heren ziet zijn ambitieuze handbalseizoen beëindigd worden na een verlies in de kwartfinales van de eredivisie play-offs tegen DFS Arnhem. De ploeg uit Emmen kon de voorsprong bij rust niet vasthouden en strandde door sterk keeperswerk van de tegenstander. Provinciegenoot Unitas is nog wel in de race.

Het ambitieuze handbalseizoen van E&O Heren is voortijdig beëindigd na een teleurstellende uitslag in de kwartfinales van de play-offs van de eredivisie. Tegenstander DFS Arnhem bleek te sterk, met een eindstand van 34-29 in het voordeel van de Gelderse formatie. De Emmenaren, die als zesde eindigden in de reguliere competitie, toonden aanvankelijk veerkracht en boden lang goed partij aan de nummer drie van de ranglijst.

Na een achterstand van 7-4 en een nipte 13-11, wist de ploeg onder leiding van trainer Jan Gerald Mulder het tij te keren. Een reeks van twee doelpunten door Martijn Bijl bracht de stand op 13-16, en ook bij rust behield E&O een voorsprong van 17-18. Deze prestatie gaf hoop op een succesvolle voortzetting in de nacompetitie, waarin promotie naar de Super Handball League het ultieme doel was. De ambitie om de halve finale te bereiken en een gooi te doen naar de eredivisietitel leek binnen handbereik, ondanks het gemis van thuisvoordeel in de play-offs, een gevolg van een mindere afsluiting van de reguliere competitie.

De tweede helft bracht echter een ander beeld. DFS Arnhem wist het initiatief terug te pakken en domineerde de openingsfase na de rust. Een snelle ommekeer leidde tot een 25-23 voorsprong voor de thuisploeg. Vanaf dat moment had E&O moeite om het spelbeeld te keren. De verdediging van DFS Arnhem, met voormalig Hurry-Up doelman Björn Brachten als een solide sluitpost, bleek een te grote horde. Meerdere pogingen van E&O om de aanval door te zetten en de achterstand te verkleinen, stuitten op de betrouwbare Brachten en zijn verdediging. De marge liep verder op tot 29-23, waardoor de hoop op een plek in de halve finales definitief vervloog. De droom van promotie naar de hoogste klasse, de Super Handball League, spatte uiteen met deze nederlaag. De mannen van Mulder hadden zich langdurig in de top-4 genesteld, maar de mindere resultaten in de slotfase van de reguliere competitie kostten hen het thuisvoordeel, wat cruciaal had kunnen zijn in een beslissende wedstrijd.

Terwijl het seizoen voor E&O Heren is afgelopen, leeft de hoop op handbalglorie nog wel in de provincie. Provinciegenoot Unitas uit Rolden is nog volop in de race om het eredivisiekampioenschap. Morgenmiddag om 15:00 uur staat voor hen de kwartfinale op het programma, waarin Aalsmeer 2 de tegenstander is. Een overwinning op Aalsmeer 2 zou betekenen dat Unitas een week later DFS Arnhem ontvangt in De Boerhoorn voor een mogelijk zeer interessante confrontatie. Dit biedt de provincie nog een kans op vertegenwoordiging in de halve finales en wie weet de uiteindelijke strijd om de titel en promotie. De handbalgemeenschap in de regio zal ongetwijfeld de verrichtingen van Unitas op de voet volgen, hopend op een succesvolle afloop en een voortzetting van het handbalseizoen op het hoogste niveau





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handbal Eredivisie Play-Offs E&O Heren DFS Arnhem

United States Latest News, United States Headlines

