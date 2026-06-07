Handballers van Volendam winnen landstitel na bloedstollende finale tegen Aalsmeer

De handballers van Volendam zijn voor het eerst in 13 jaar weer landskampioen geworden, na een bloedstollende finale tegen Aalsmeer. Volendam had de eerste wedstrijd met 28-26 gewonnen, maar moest Aalsmeer thuis met minimaal drie doelpunten verschil winnen om de titel te pakken. Lange tijd leek dat ook te gaan lukken, maar in de laatste seconden maakte Volendam alsnog de 28-26 en er volgde een beslissende strafworpenserie. Uiteindelijk trok Volendam aan het langste eind en kon het kampioensfeest beginnen.

De handballers van Volendam zijn voor het eerst in 13 jaar weer landskampioen geworden. De finale tegen Aalsmeer kende een bloedstollend einde, met een doelpunt in de laatste seconden en daarna een spannende strafworpenserie.

Volendam had de eerste wedstrijd met 28-26 gewonnen. Daardoor moest Aalsmeer thuis met minimaal drie doelpunten verschil winnen om de titel te pakken. Lange tijd leek dat ook te gaan lukken. Vlak voor het einde stond Aalsmeer met 28-25 voor en leek de landstitel binnen handbereik.

Maar in de laatste seconden maakte Volendam alsnog de 28-26. Daardoor kwam er een beslissende strafworpenserie. In die serie miste Aalsmeer twee strafworpen, terwijl Volendam slechts één keer faalde. Daardoor trok Volendam aan het langste eind en kon het kampioensfeest beginnen.

Voor de ploeg uit het vissersdorp is het de eerste landstitel sinds 2013 en de achtste in de clubgeschiedenis. Eerder dit seizoen won Volendam ook al de Supercup. Daarmee sluit de handballers het seizoen af met twee prijzen





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