Handbalers van Aalsmeer bereiken finale play-offs voor landstitel

De handballers van Aalsmeer hebben de finale van de play-offs om de landstitel bereikt, na een spannende strijd tegen Hurry Up. De regerend kampioen versloeg de tegenstander met 34-26 in het tweede halvefinaleduel, waarna de tegenstander nog in de heenwedstrijd had gewonnen. Donny Vink was de grote man met veertien treffers voor Aalsmeer. De wedstrijd in sporthal De Bloemhof werd onderbroken vanwege een medisch incident op de tribune, maar Aalsmeer kon de schade na de hervatting niet meer repareren. Aalsmeer treft in de finale opnieuw Volendam, dat BEVO uit Panningen uitschakelde. Aalsmeer-Volendam is een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar, waarin Aalsmeer de beste was over twee wedstrijden.

Donny Vink was met veertien treffers de grote man aan de kant van Aalsmeer. De wedstrijd in sporthal De Bloemhof werd onderbroken vanwege een medisch incident op de tribune, maar Aalsmeer kon de schade na de hervatting niet meer repareren. Aalsmeer treft in de finale (op 31 mei en 7 juni) opnieuw Volendam, dat BEVO uit Panningen uitschakelde. Aalsmeer-Volendam is een herhaling van de eindstrijd van vorig jaar, waarin Aalsmeer de beste was over twee wedstrijden





