Halhal op weg naar WK: 'Onze Redouane op het WK, wie had dat gedacht?'

Halhal is op weg naar het WK met Marokko. De centrale verdediger kwam tot 32 duels voor Helmond Sport in het seizoen 2024/25. Jurgen Streppel, die ook in Mechelen actief was, reageert op het nieuws.

In het seizoen 2024/25 kwam Halhal tot 32 duels voor Helmond Sport . De 23-jarige centrale verdediger, die daarvoor bij Atlético Madrid (B) speelde en afgelopen seizoen furore maakte bij KV Mechelen, reist met Marokko af naar de Verenigde Staten voor het WK.

Onze Redouane op het WK, wie had dat gedacht? reageerde Jurgen Streppel tegenover VI toen we hem belden. In het kader van een samenwerkingsverband was Streppel ook in Mechelen actief. Dat je als KKD-speler het WK haalt met een klein land kan, dat is wel vaker gebeurd in het verleden, maar Marokko is een aansprekend land met veel mogelijkheden qua spelers. De concurrentie is groot.

Knap dat hij erbij zit. Streppel voegt eraan toe dat Halhal wel echt een goed seizoen kende afgelopen jaar. Ik heb hem vaak genoeg zien spelen, hij was een van de betere spelers bij Mechelen. En hij heeft vrijwel alles gespeeld, ik geloof dat hij maar één of twee wedstrijden heeft gemist.

Het is een moordenaar, in de goede zin van het woord. Dit soort verdedigers zie je niet in de Keuken Kampioen Divisie. Veel verdedigers willen het voetballend oplossen, dat komt mede omdat er de laatste jaren veel op kunstgras is gespeeld





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Halhal WK Marokko Helmond Sport Jurgen Streppel

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