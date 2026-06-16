Half a year after the theft at the jewelry store of Henk and Jantina Peperkamp: 'There is no illusion that the jewels will come back'

The news text describes the aftermath of the theft at the jewelry store of Henk and Jantina Peperkamp in Appingedam, which took place in December. The couple discusses the challenges they face in rebuilding their business and the frustration of not being able to recover the stolen jewels.

Een half jaar na de diefstal bij edelsmid Peperkamp: 'Geen illusie dat de sieraden nog terugkomen'De etalage van de edelsmederij van Henk en Jantina Peperkamp in Appingedam werd afgelopen december leeggeroofd.

Hoe het de twee een half jaar later vergaat?

'Het gaat nog jaren duren voor we de etalage weer hebben zoals we hem hadden', zegt Henk. De nasleep van de inbraak is nog altijd niet afgerond, zegt de edelsmid.

'Dat begon met aangifte doen, onderzoek, tips ontvangen. Maar ook leuke dingen, hoor. Een paar honderd mensen kwamen met warme woorden en leuke cadeautjes', zegt de edelsmid. De diefstal zorgde voor tienduizenden euro's schade.

Maar ook hier had elk nadeel zijn voordeel, zegt Henk: 'Heel veel mensen die ons niet kenden werden hierdoor ineens op ons bestaan gewezen. We kregen daardoor ineens nieuwe opdrachten.

'De grootste uitdaging is toch wel de etalage van de zaak aan de Dijkstraat in Appingedam. 'Die is leeg. Daar hadden we tien, vijftien jaar van ons levenswerk in gezet, om te laten zien wat we kunnen. Dat is er nu niet meer.

'En verdwenen levenswerk is niet zomaar te vervangen. 'We zijn hard bezig om het bij te werken', zegt Peperkamp. 'Maar dat kost zoveel tijd. Het gaat nog jaren duren voor we de etalage weer hebben zoals we die hadden.

' Jaren? 'Ja, dat gaat wel drie tot vijf jaar kosten. 'De edelsmid legt uit hoe dat zit. 'Wij maken alles op bestelling.

Dat betekent dat onze week vol zit met het veranderen van sieraden en het maken van nieuwe sieraden. In de etalage liggen zo'n vijftig items. Eén daarvan, zoals we die hier graag maken, is één tot drie weken werk. Zo'n sieraad maken zou ten koste gaan van ons dagelijkse werk.

Dat gaat dus niet.

' Het echtpaar Peperkamp nam maatregelen om niet nog eens slachtoffer te worden van een diefstal. 'Jammer dat het moet, maar wat er nu staat zijn imitaties. Het zijn goede voorbeelden, representatief, maar niet echt. En: 's avonds gaat alles eruit.

'Er kwamen na de diefstal afgelopen december volop goede tips binnen. 'Maar dat heeft nog niet concreet geleid tot het aanhouden van de daders', weet Peperkamp. 'Ook is er nog niets van de buit teruggevonden. Maar het onderzoek loopt nog, nog niet alle sporen zijn uitgelopen.

'Dat is frustrerend. 'Ja, bijzonder. Omdat de kans dat de buit na een half jaar nog terugkomt heel erg klein is. Die hoop hadden we de eerste maanden na de diefstal nog.

Kijk, ik ben heel erg voor het bestraffen van misdadigers, maar nog belangrijker vind ik dat mijn collectie terugkomt. Maar ik schat in dat die nu verloren is.

' Echt? 'Ja. die hoop is nu wel vervlogen. De kans dat iemand die spullen een half jaar onder het bed heeft bewaard is nul. Die sieraden zijn verdonkeremaand, verhandeld of omgesmolten.

Hoe dat voelt?

'Wij zijn praktische mensen. Wij kunnen omgaan met verlies en tegenvallers, anders hadden we dit vak ook niet gekozen. Het financiële deel is zuur, maar dat kunnen wij dragen. Wat erger is, is dat wij niet meer kunnen werken zoals wij willen: mensen de echte sieraden laten zien die wij kunnen maken.

' Ook Jantina Peperkamp heeft de beelden van de diefstal vaak bekeken. 'Als ik ernaar kijk, dan krijg ik een heel naar gevoel in mijn buik', zegt ze. 'Daar komen mensen in mijn winkel binnen. Onze trots, waar wij heel erg hard voor werken.

Ik kijk dan echt met weerzin. Wat doen deze twee jongens hier? Om het maar even plat te zeggen: wat flikken ze me nou?

' Toen het nare gevoel wat weg was, is ze anders naar de beelden gaan kijken. Daarbij viel haar een aantal dingen op.

'Er zijn twee daders. Het gaat om twee jonge mannen. Een van de twee is opvallend slank, wat niet echt meer van deze tijd is. Maar ik zie ook logo's op jassen staan.

De band van de onderbroek van die slanke jongen is te zien: Under Armour. Ook op de jassen staan merkjes. Zo draagt de stevigere jongen een jas van het merk Canada Goose. Die ander heeft een North Face-logo op zijn borst.

Dat zijn toch zaken die ik mis in de daderomschrijving bij de politie.

' Ook Jantina Peperkamp maakt zich geen illusies dat de sieraden nog terugkomen. 'Maar ik wil wél dat de daders gepakt worden', zegt ze. 'Mensen moeten niet weg kunnen komen met een misdrijf dat heel veel impact op ons heeft gehad. Wij werken hier keihard met z'n tweeën, en er is hier gewoon een jaarsalaris van ons gestolen.





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Jewelry Store Theft Business Challenges Rebuilding Frustration

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