Hakim Ziyech reageert op dreigement van Israëlische minister na kritiek op doodstrafwet

Voetballer Hakim Ziyech heeft zich uitgesproken tegen een nieuwe Israëlische wet die de doodstraf mogelijk maakt. Dit leidde tot een reactie van de Israëlische minister van Veiligheid, die Ziyech beschuldigde van antisemitisme en een verkapt dreigement uitte. Ziyech reageerde hierop door te stellen dat hij niet bang is voor het 'Zionisme'.

Hakim Ziyech heeft niet gereageerd op het dreigement van de Israël ische minister van Veiligheid Itamar Ben-Gvir . Ben-Gvir reageerde publiekelijk op kritiek die Ziyech uitte op een nieuwe Israël ische wet voor de doodstraf. Ziyech, voormalig speler van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax, spreekt zich al langer openlijk uit over de Palestijnse kwestie.

Hij reageerde op Instagram nadat bekend werd dat Israël een wet wil invoeren die de doodstraf mogelijk maakt voor aanslagen met een terroristisch motief. Ziyech suggereerde dat deze wet voornamelijk gericht zou zijn op Palestijnen, en bekritiseerde dit scherp, waarbij hij de Israëlische overheid beschuldigde van hypocrisie en een gebrek aan ethiek. Hij uitte zijn frustratie over de situatie en gebruikte expliciete taal om zijn afkeuring te uiten.\De reactie van Ben-Gvir was fel en veroordelend. De minister beschuldigde Ziyech van antisemitisme en suggereerde dat de voetballer niet de autoriteit heeft om Israël de les te lezen over ethiek. Hij uitte een impliciete dreiging door te stellen dat Israël niet langer 'voorzichtig' zal omgaan met zijn 'vijanden' en dat Ziyech en anderen die hij als antisemitisch beschouwt, niet zullen ontkomen aan straf. Deze uitspraken werden breed opgevat als een duidelijke escalatie van de spanningen rondom Ziyechs kritiek. Er werden door verschillende organisaties en individuen verontwaardigde reacties geuit, waarbij de toon varieerde van afkeuring van Ben-Gvirs uitspraken tot steun voor Ziyechs recht op vrije meningsuiting. De kwestie kwam breed in het nieuws en werd in verband gebracht met de bredere discussie over de Israëlisch-Palestijnse kwestie en de rol van sport en beroemdheden in politieke debatten.\Ziyech reageerde, ondanks de verklaarde dreiging, vrij snel op Instagram. Hij liet zich niet intimideren en herhaalde in een Instagram Story dat hij niet bang is voor 'Zionisme'. Deze boodschap werd, ondanks de impliciete dreiging van de minister, door veel volgers en andere sportfans positief ontvangen. De reactie van Ziyech benadrukte zijn vastberadenheid om zijn mening te blijven uiten, ongeacht de gevolgen. Hij voegde aan zijn bericht een knipoog-emoji en een emoji van een varkenshoofd toe, wat door sommigen werd geïnterpreteerd als een provocatie. Dit alles toont de complexiteit van de situatie waarin sport, politiek en persoonlijke overtuigingen botsen. Dit verhaal illustreert hoe sportfiguren, met hun grote bereik en invloed, een stem kunnen worden in politieke en sociale discussies. Het benadrukt ook de risico's en de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het publiekelijk uiten van meningen over controversiële kwesties





