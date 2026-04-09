Hakim Ziyech reageert onverschrokken op dreigementen van Israëlische minister

Voetballer Hakim Ziyech laat zich niet intimideren door de dreigende uitspraken van de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, nadat Ziyech kritiek uitte op de nieuwe Israëlische wet voor de doodstraf. Ziyech staat bekend om zijn steun aan Palestina en reageerde op de nieuwe wet die mogelijk vooral tegen Palestijnen gebruikt zal worden. Ben-Gvir reageerde met harde woorden en een verborgen dreigement, maar Ziyech liet zich niet uit het veld slaan.

Hakim Ziyech laat zich niet intimideren door de impliciete dreigementen van Itamar Ben-Gvir , de Israël ische minister van Nationale Veiligheid. Ben-Gvir reageerde in het openbaar fel op de kritiek die Ziyech uitte op een nieuwe Israël ische wet die de doodstraf mogelijk maakt. De oud-speler van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax, staat bekend om zijn openlijke steun aan de Palestijnse zaak.

De recente reactie van Ziyech was het gevolg van de aankondiging van Israël om een wet in te voeren die de doodstraf toelaat voor aanslagen met een terroristisch motief. Er wordt algemeen aangenomen dat deze wet in de praktijk voornamelijk zal worden toegepast op Palestijnen. Dit zette Ziyech ertoe aan om zich via Instagram uit te spreken. Hij schreef: 'Ah, dus als het om een moslimland gaat, willen ze wel een regimeverandering. We gaan zien welke overheid nu opstaat of zich juist gaat verschuilen achter zelfverdediging. Fuck Israël.'\De uitspraken van Ziyech vielen niet in goede aarde bij Ben-Gvir. De Israëlische minister reageerde in de pers met harde woorden richting Ziyech. Ben-Gvir beschuldigde Ziyech van antisemitisme en stelde: 'Een antisemitische speler kan Israël niet de les lezen over ethiek.' Hij sloot zijn reactie af met een verborgen dreigement: 'Israël zal niet langer voorzichtig omgaan met zijn vijanden. Sinds mijn aantreden zijn de gevangenissen veranderd en, als God het wil, zullen we alle gewapende tegenstanders straffen. Ziyech en alle andere antisemitisten zullen niet ontkomen.' Ondanks deze dreigende taal, bleek Ziyech onaangedaan. Kort daarna plaatste de voetballer, die momenteel bij Wydad Casablanca speelt, opnieuw een boodschap op Instagram. 'We zijn niet bang voor Zionisme', schreef Ziyech, gevolgd door een knipoog-emoji en een emoji van een varkenskop. De reacties op deze uitwisselingen zijn verdeeld, waarbij sommigen Ziyech steunen in zijn kritiek en anderen hem beschuldigen van antisemitisme.\De discussie rondom de uitspraken van Ziyech en de reactie van Ben-Gvir roept bredere vragen op over de grenzen van vrijheid van meningsuiting, met name als het gaat om kritiek op de Israëlische politiek. Het conflict weerspiegelt de complexiteit van de Israëlisch-Palestijnse kwestie en de gevoeligheid rondom dit onderwerp. De beschuldigingen van antisemitisme, die vaak worden geuit in reactie op kritiek op Israël, illustreren hoe moeilijk het kan zijn om de grens tussen legitieme kritiek en haatzaaien te bepalen. De betrokkenheid van bekende figuren zoals Ziyech brengt de discussie in de publieke arena en benadrukt het belang van een genuanceerde dialoog over deze gevoelige thema's. De situatie benadrukt de noodzaak van een constructieve en respectvolle discussie over het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij de verschillende perspectieven en gevoeligheden worden erkend. Er is behoefte aan een open en eerlijke dialoog waarin kritiek mogelijk is zonder onmiddellijk te worden weggezet als antisemitisch, en waarin de complexiteit van de kwestie wordt erkend





