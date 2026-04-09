Hakim Ziyech reageert fel op dreigement Israëlische minister na kritiek op doodstrafwet

Hakim Ziyech, voormalig voetballer, heeft felle kritiek geuit op een nieuwe Israëlische wet en kreeg hierop een reactie van de Israëlische minister van Veiligheid, Itamar Ben-Gvir. Ziyech reageerde opnieuw op de dreigementen.

Hakim Ziyech heeft scherpe kritiek geuit op een nieuwe Israël ische wet die de doodstraf mogelijk maakt voor aanslagen met een terroristisch motief. De oud-speler van onder meer SC Heerenveen, FC Twente en Ajax, die zich al langer uitspreekt voor Palestina , plaatste een duidelijke boodschap op Instagram. In deze boodschap uitte hij zijn ongenoegen over de wet en uitte scherpe kritiek op Israël , wat leidde tot een reactie van de Israël ische minister van Veiligheid, Itamar Ben-Gvir .

De minister reageerde met harde woorden en beschuldigde Ziyech van antisemitisme, waarbij hij een impliciete dreiging uitte. Ziyech liet zich echter niet intimideren en reageerde opnieuw via Instagram, waarbij hij zijn standpunt nogmaals benadrukte en de Zionistische ideologie bekritiseerde.\De kritiek van Ziyech was gericht op de nieuwe wet die de doodstraf mogelijk maakt voor aanslagen met een terroristisch motief. Er wordt algemeen aangenomen dat deze wet in de praktijk voornamelijk zal worden toegepast op Palestijnen. Ziyech's reactie was dan ook een directe uitdrukking van zijn solidariteit met de Palestijnse bevolking en een afwijzing van wat hij beschouwt als oneerlijke praktijken. Zijn Instagram-bericht bevatte een scherpe aanval op Israël, met uitspraken als 'Ah, dus als het om een moslimland gaat willen ze wel een regimeverandering. We gaan zien welke overheid nu opstaat of zich juist gaat verschuilen achter zelfverdediging. Fuck Israël.' Ben-Gvir reageerde hierop met een verklaring waarin hij Ziyech's uitspraken afdeed als antisemitisch en een verkapt dreigement uitte, waarbij hij aangaf dat Israël niet langer 'voorzichtig' om zou gaan met zijn 'vijanden'.\De reactie van Ziyech op de beschuldigingen en het dreigement was eveneens krachtig. Hij reageerde met een Instagram Story waarin hij stelde 'We zijn niet bang voor Zionisme', gevolgd door een knipogende emoji en een emoji van een varkenshoofd. Deze reactie benadrukte zijn onverschrokkenheid en zijn weigering om zich te laten intimideren door de kritiek en dreigementen. De controverse rond Ziyech's uitspraken heeft een breder debat aangewakkerd over de vrijheid van meningsuiting, de Israëlisch-Palestijnse kwestie en de grenzen van kritiek op politieke systemen. De situatie roept vragen op over de impact van politieke statements door bekende personen en de gevolgen daarvan. De discussie draait niet alleen om de uitspraken zelf, maar ook om de reacties die ze oproepen, de interpretaties en de mogelijke implicaties. De controverse rond Ziyech's uitspraken illustreert de gevoeligheid van het onderwerp en de complexiteit van het conflict





