Maarten Vledder, beter bekend als Kokkie, geeft aan persoonlijk contact te hebben gehad met Hakim Ziyech. De Marokkaanse international, momenteel bij Wydad AC, zou openstaan voor een terugkeer naar zijn oude club Ajax, mits er een 'interessante club' origineert. Vledder suggereert dat Ziyech een rol als mentor zou kunnen spelen, vooral voor jonge Marokkaanse spelers bij Ajax.

Hakim Ziyech , de ervaren Marokkaanse international, lijkt open te staan voor een spectaculaire rentree bij zijn oude club Ajax . Volgens Maarten Vledder , beter bekend als Kokkie van het bekende duo Kale & Kokkie , heeft hij recentelijk persoonlijk contact gehad met de 33-jarige midfielder.

Vledder, die als betrouwbare bron binnen de voetbalwereld wordt gezien, gaf aan dat Ziyechs huidige contract bij Wydad AC in Casablanca nog een jaar loopt, maar dat er een optie in het contract zit die hem een transfer naar een andere club mogelijk maakt als er interesse is.

"Hij zou het graag willen", aldus Vledder over een eventuele terugkeer naar Amsterdam. Hij benadrukt echter dat het niet alleen afhangt van de wens van de speler, maar ook van de wens van Ajax zelf. Vledder suggereert dat Ziyech, vanwege zijn rijke ervaring en status, kunnen fungeren als een soort mentor voor de jongere spelers binnen de ploeg, met name voor de Marokkaanse talenten zoals Bounida en Ouazane.

Deze mogelijke terugkeer zou dus zowel sportief als mentaal voordeel kunnen bieden voor de club. De carrière van Hakim Ziyech is een voorbeeld van een moderne voetballer met een wereldwijde ervaring. Na zijn succesvolle periodes bij Ajax, waar hij uitgroeide tot een van de站st groei van het team, verhuisde hij naar Chelsea voor eenAround forty miljoen euro. Zijn tijd in Londen bracht gemengde resultaten op, wat ertoe leidde dat hij op zoek ging naar nieuwe uitdagingen.

Hij speelde kort bij Galatasaray en Al-Duhail, voordat hij in oktober 2025 de steunworp naar Marokko maakte bij Wydad AC. Zijn reis toont zijn aanpassingsvermogen en de wens om op hoog niveau te blijven spelen, ongeacht de locatie. Zijn technische vaardigheden, visie en schietkracht maken hem nog steeds een waardevolle toevoeging voor elke club. Een eventuele rentree bij Ajax is niet alleen een verhaal over een speler, maar ook over de clubstrategie en demarkt.

Ajax staat bekend om het uitzoeken en ontwikkelen van jonge talenten, maar ook om het terugbrengen van ervaren, geliefde voormalige spelers die een binding met de club hebben. Voor Ziyech is Ajax de club waar hij zijn reputatie oprichtte en waar hij nog steeds een held is voor de supporters. Voor Ajax zou zijn terugkeer, zelfs als een minder frequente speler, een symbolische en praktische zet kunnen zijn.

Het kan de teamchemie versterken, de media-aandacht genereren en de band met de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam(en verder) aanhalen. Bovendien, zoals Vledder benadrukt, kan zijn presence dienen als een ideale begeleiding voor de jongere Marokkaanse internationals die zich in de Ajax-jeugdopleiding bevinden. De eerder genoemde optie in zijn contract betekent dat een transfer niet noodzakelijkerwijs een hoge transfersom met zich meebrengt. Dit maakt een move naar Ajax financieel aantrekkelijker.

Voor Wydad AC zou het een win-win kunnen zijn: ze krijgen eventueel een transfervergoeding en zien een gedreven speler vertrekken die mogelijk niet volledig past binnen hun langetermijnvisie. Voor Ziyech is het een kans om nog een hoofdstuk toe te voegen aan zijn carrière, dit keer in de stad waar hij ooit de held werd. De komende maanden zullen duidelijk maken of Ajax deze unieke kans grijpt





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hakim Ziyech Ajax Terugkeer Transfer Maarten Vledder Kokkie Wydad AC Marokko Mentor Bounida Ouazane Eredivisie Chelsea Galatasaray Al-Duhail

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Ajax-kandidaat' Pérez maakt stap en tekent bij nummer drie van La LigaVillarreal heeft maandag Iñigo Pérez gepresenteerd. De succesvolle oefenmeester komt over van Rayo Vallecano, waarmee hij dit seizoen de finale van de Conference League bereikte. Eerder werd Pérez ook in verband gebracht met Ajax.

Read more »

Jordi Cruijff zet hoog in bij Ajax: ambitieuze transferplannen onder nieuwe technisch directeurMike Verweij, bekend Ajax-watcher, vertelt over de hoge inzet van Jordi Cruijff tijdens het komende transferwindow. Verweij verwacht een snelle aanstelling van Míchel als nieuwe trainer en signaleert interesse in top spelers, mogelijk zelfs te groot voor Ajax. Ook de geruchten over een interesse in Roony Bardghji van Barcelona worden besproken.

Read more »

Prestigieuze Abdelhak Nouri Trofee gaat naar zestienjarige Ajax-groeibriljantMohamed Abdalla is verkozen tot winnaar van de Abdelhak Nouri Trofee. Daarmee is hij verkozen tot het grootste talent van de opleiding van Ajax van het afgelopen seizoen. Abdalla treedt daarmee in de voetsporen van onder meer Jorrel Hato, Sean Steur en Ryan Gravenberch.

Read more »

Ajax-trainer Míchel speelt creatief en aanvallend voetbal, maar met wisselend succesDe nieuwe trainer toonde bij Girona aan dat hij dezelfde idealen heeft als Ajax, maar krijgt hij na zijn degradatie uit La Liga Ajax weer op topniveau?

Read more »