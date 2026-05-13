Hake en Meijer mogelijke opvolgers van Maurice Steijn bij Sparta

Als assistent-trainer bij Robin van Persie, maar ook eerder als hoofdtrainer bij verschillende clubs, heeft René Hake ervaring om een serieuzere contender te zijn om Maurice Steijn op te volgen bij Sparta. Mede door zijn vertrek naar Feyenoord wordt ook Said Bakkati in beeld als mogelijke versterking van de technische staf. Verder lijkt Rogier Meijer een belangrijke kandidaat op het lijstje van Sparta te blijven, gezien zijn jarenlange ervaring als hoofdtrainer.

René Hake , assistent-trainer bij Robin van Persie lijkt komende zomer te vertrekken bij Feyenoord. Binnen Feyenoord wordt al langer rekening gehouden met interesse in Hake.

De rechte hand van Steijn bij Sparta, Said Bakkati, is in beeld om de technische staf van Feyenoord te versterken. Hake werd vorig jaar gehaald als assistent-trainer toen Van Persie werd aangesteld. Eerder was de Drentenaar hoofdtrainer bij FC Emmen, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Volgens berichten is Feyenoord op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer nadat duidelijk werd dat Paul Simonis niet beschikbaar is als opvolger van Steijn.

Rogier Meijer blijft een belangrijke kandidaat op het lijstje van Sparta. Hij stond jarenlang voor de groep bij NEC. Sparta komt zondag nog in actie tegen Excelsior. De Rotterdammers kunnen zich nog plaatsen voor play-offs om Europees voetbal





