Hackersgroep ShinyHunters breekt opnieuw in op moederbedrijf Instructure, bedreigt met openbaar maken van gegevens

Hackersgroep ShinyHunters heeft opnieuw toegang tot het moederbedrijf Instructure, ondanks extra beveiligingsmaatregelen. In een brief aan de getroffen instellingen dreigt ShinyHunters met het openbaar maken van de buitgemaakte gegevens als er geen onderhandeling wordt gevoerd. Eerder al werden miljoenen gegevens van studenten, docenten en onderwijsmedewerkers gestolen door een hackaanval op Canvas, het programma dat door studenten wordt gebruikt om opdrachten in te leveren of cijfers in te zien.

Op een app die veel wordt gebruikt op Nederlandse universiteiten en hogescholen heeft gisteravond korte tijd een boodschap gestaan van hackersbende ShinyHunters. Daarop was te lezen dat de hackers het moederbedrijf achter de Canvas -software opnieuw zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiligingsmaatregelen.

"ShinyHunters heeft Instructure weer gehackt. In plaats van contact met ons op te nemen om het op te lossen, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd", was onder meer te lezen. In het bericht stond ook een nieuw ultimatum. Getroffen onderwijsinstellingen hebben tot 12 mei om zelf contact op te nemen en te onderhandelen, anders worden de buitgemaakte gegevens openbaar gemaakt.

Een eerdere door de hackers bekendgemaakte deadline om te betalen verliep gisteren. Maandag maakte de hackersgroep bekend wereldwijd de gegevens van miljoenen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers in handen te hebben door een hackaanval op Canvas. Canvas is de naam van het programma dat door studenten wordt gebruikt om bijvoorbeeld opdrachten in te leveren of cijfers in te zien. Volgens moederbedrijf Instructure heeft Canvas wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers.

Eerder meldde koepelorganisatie Universiteiten van Nederland dat in Nederland de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en Universiteit Twente waren getroffen. Hackersgroep ShinyHunters is onder meer bekend van de grootschalige aanval op telecomprovider Odido eerder dit jaar, waarbij gegevens van miljoenen Nederlandse klanten werden gestolen





