Hackersgroep ShinyHunters breekt opnieuw in op moederbedrijf Instructure, bedreigt onderwijsinstellingen met openbaar maken van gegevens

Hackersgroep ShinyHunters heeft opnieuw toegang tot het moederbedrijf Instructure, waardoor ze toegang hebben tot de Canvas-software. In een brief aan de onderwijsinstellingen dreigen ze met het openbaar maken van de buitgemaakte gegevens als er geen contact wordt opgenomen om het op te lossen.

Op een app die veel wordt gebruikt op Nederlandse universiteiten en hogescholen heeft gisteravond korte tijd een boodschap gestaan van hackersbende ShinyHunters. Daarop was te lezen dat de hackers het moederbedrijf achter de Canvas -software opnieuw zijn binnengedrongen.

'ShinyHunters heeft Instructure weer gehackt. In plaats van contact met ons op te nemen om het op te lossen, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd', was onder meer te lezen. In het bericht stond ook een nieuw ultimatum. Getroffen onderwijsinstellingen hebben tot 12 mei om zelf contact op te nemen en te onderhandelen, anders worden de buitgemaakte gegevens openbaar gemaakt.

Een eerdere door de hackers bekendgemaakte deadline om te betalen verliep gisteren. Maandag maakte de hackersgroep bekend de gegevens van wereldwijd 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers in handen te hebben door een hackaanval op Canvas. Canvas is de naam van het programma dat door studenten wordt gebruikt om opdrachten in te leveren of cijfers in te zien.

Hackersgroep ShinyHunters is onder meer bekend van de grootschalige aanval op telecomprovider Odido eerder dit jaar, waarbij gegevens van miljoenen Nederlandse klanten werden gestolen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hackersgroep Shinyhunters Instructure Canvas Nederlandse Universiteiten Hogescholen Gegevens Opmerkelijk Maken Deadline Uitdaging

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Datalek bij Nederlandse universiteiten via software CanvasDe Universiteit van Amsterdam, Tilburg University en Maastricht University zijn getroffen door een datalek via het Amerikaanse moederbedrijf van Canvas. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en student-ID's gelekt, waarna gebruikers zijn gewaarschuwd voor phishing.

Read more »

Nederlandse universiteiten waarschuwen voor phishing na hack bij CanvasNa een grootschalige hackaanval op de onderwijssoftware Canvas waarschuwen diverse Nederlandse universiteiten hun studenten en docenten voor phishing. Gegevens van miljoenen gebruikers wereldwijd zijn gestolen door de hackersgroep Shinyhunters.

Read more »

Datalek bij diverse Nederlandse universiteiten via Canvas-softwareDe Universiteit van Amsterdam, Tilburg University en Maastricht University zijn getroffen door een datalek via de software Canvas. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en student-ID's gelekt, waarna gebruikers zijn gewaarschuwd voor phishing.

Read more »

Storingen in hele land door brand datacenter Almere, brand onder controleDoordat de stroom is afgesloten kunnen organisaties waarvan platformen in Almere staan opgeslagen geen gebruik maken van hun systemen.

Read more »