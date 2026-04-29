Hack ChipSoft: Reputatie criminelen cruciaal voor nakoming afspraken

Cyberdeskundige Eward Driehuis legt uit dat de hackers achter de aanval op ChipSoft er belang bij hebben hun reputatie hoog te houden, wat de kans vergroot dat ze zich aan eventuele afspraken over het vernietigen van gestolen patiëntgegevens zullen houden. De verklaring van ChipSoft over de vernietiging van de data wijst volgens hem op een overeenkomst.

De cyberaanval op softwareleverancier ChipSoft, waarbij begin deze maand patiëntgegevens werden gestolen, heeft een complexe dynamiek blootgelegd. Het is nu duidelijk dat de criminelen achter deze aanval een aanzienlijk belang hebben bij het behouden van een zekere reputatie binnen de schimmige wereld van cybercriminaliteit.

Dit inzicht, gedeeld door cyberdeskundige Eward Driehuis, werpt licht op de mogelijke redenen waarom ChipSoft met zoveel vertrouwen heeft verklaard dat de gestolen gegevens zijn vernietigd. De logica is simpel: als ChipSoft een overeenkomst heeft gesloten met de hackers, is de kans groot dat deze zich aan de gemaakte afspraken zullen houden. Een schending van deze afspraken zou namelijk desastreuze gevolgen hebben voor hun toekomstige 'handel'.

Niemand wil zaken doen met een partij die zich niet aan afspraken houdt, en dat geldt in het bijzonder in de wereld van cybercriminaliteit, waar vertrouwen – paradoxaal genoeg – een cruciale rol speelt. De reputatie is hun kapitaal, en het beschermen ervan is essentieel voor hun voortbestaan. Driehuis benadrukt dat de verklaring van ChipSoft over de vernietiging van de gegevens een sterke indicatie is van een dergelijke overeenkomst.

Het bedrijf zou niet lichtvaardig een dergelijke uitspraak doen als ze niet over concrete bewijzen of duidelijke garanties beschikten.

'Kennelijk heeft ChipSoft iets gezien of duidelijkheid gekregen van de dieven, waardoor zij ervan overtuigd zijn dat de gestolen gegevens vernietigd zijn', aldus Driehuis. De risico's voor ChipSoft bij een onjuiste verklaring zijn immers enorm. De gevolgen van een datalek van deze omvang zouden niet alleen financieel zijn, maar ook het vertrouwen van patiënten en zorgverleners ernstig schaden. Het bedrijf zou zich in een juridisch en reputatie-matig moeras bevinden waaruit het moeilijk te ontsnappen zou zijn.

Daarom is het aannemelijk dat ChipSoft uiterst zorgvuldig te werk is gegaan en alleen een verklaring heeft afgegeven nadat ze voldoende zekerheid hadden verkregen. De hackers zullen er alles aan doen om een goede naam te krijgen. Als zij zich niet aan eventueel gemaakte afspraken houden, dan is dat slechte reclame voor de dieven en zullen toekomstige slachtoffers geen zaken meer met hen willen doen.

Dit creëert een perverse prikkel voor de criminelen om hun beloftes na te komen, zelfs als ze in eerste instantie van plan waren om de gegevens te misbruiken. De aanval op ChipSoft, een belangrijke speler in de markt voor digitale patiëntendossiers, trof een groot aantal zorginstellingen in Brabant en daarbuiten. Het bedrijf levert software aan het merendeel van de Brabantse ziekenhuizen en talloze huisartsenpraktijken.

De hackers dreigden de gestolen data, ruim 100 gigabyte aan informatie, te publiceren op het dark web, een verborgen deel van het internet dat vaak wordt gebruikt voor illegale activiteiten. Een bericht met een aftelklok verscheen op het dark web, wat de urgentie van de situatie benadrukte. Hoewel ChipSoft heeft verklaard dat de gegevens zijn vernietigd, heeft huisartsenpraktijk Heikant uit Veldhoven aangegeven dat een onafhankelijke externe partij deze vernietiging nog niet heeft kunnen bevestigen.

Dit onderstreept de complexiteit van de situatie en de noodzaak van een grondig onderzoek om de veiligheid van de patiëntgegevens te garanderen. De hele kwestie illustreert de toenemende dreiging van cybercriminaliteit voor de zorgsector en de cruciale rol van cybersecurity bij het beschermen van gevoelige patiëntinformatie. Het is een wake-up call voor alle zorginstellingen om hun beveiligingsmaatregelen te herzien en te versterken, en om samen te werken met cybersecurity-experts om zich te beschermen tegen toekomstige aanvallen.

De afhankelijkheid van digitale systemen in de zorg maakt de sector kwetsbaar, en het is essentieel om proactief te handelen om de risico's te minimaliseren





