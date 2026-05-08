Haatbrief voor kapsalon-opener in Leende

Omar Sawas, een kapper die zijn eigen kapsalon in Leende heeft geopend, kreeg een haatbrief van een anoniem schrijver. De brief was vol haat en discriminatie en raakte Omar diep. Hij was blij met de steun van de inwoners van Leende, die hem een kaartje en cadeautje hebben gegeven.

Op de eerste dag dat zijn kapsalon in Leende geopend was, kreeg Omar Sawas een haatbrief. De brief, vol haat en discriminatie, stond in de kast van zijn zaak.

Omar, die zijn droom had om een eigen kapsalon te openen, was gisteren in shock. Hij had zijn zaak met veel hard werken en trots geopend, maar de dag werd niet zoals hij had gehoopt. De brief, die hij kreeg van een anoniem schrijver, was een pijnlijke ervaring. Hij had zijn zoontje van anderhalf jaar en zijn vrouw bij de opening aanwezig.

Hij was bang dat mensen met stenen tegen de ramen zouden gooien. Hij had al twaalf jaar geleden vluchtte uit Syrië, waar hij door de oorlog zijn arm had gebroken. Hij had in Aleppo zijn eerste ervaringen met het kappersvak. Hij had een opleiding gevolgd en veel mensen geknipt.

Hij woonde in Turkije en kwam in Nederland vijf jaar geleden. Hij was blij dat hij zijn droom had kunnen realiseren. Hij had altijd gevonden dat hij voor zichzelf moest beginnen. Hij wilde meer verdienen en zijn gezin beter kunnen leven.

Hij was blij dat hij nu zijn eigen zaak had. Hij had veel kaarten ontvangen van de gemeente en van burgemeester Teun Heldens. Hij kreeg een taart en een kaart van de burgemeester. Hij was blij met de steun van de inwoners van Leende.

Hij kreeg een kaart van Marjolein van der Hout, die hem een bloemetje gaf om te laten weten dat hij zeer welkom was. Hij was blij met de steun van de inwoners van Leende. Hij vond het leuk en lief dat de mensen hem zo hartelijk hadden ontvangen.





