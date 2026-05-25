Haarlem Curañao Wing ging Huis ter Duin voor elkaar wat vandaag gebeurdeHet is nog steeds dans algunos.

Een oorverdovend kabaal klinkt voor de ingang van hotel Huis ter Duin. Trommels, blazers en een haag van blauwe en gele ballonnen; alles wordt maandag uit de kast gehaald om de voetballers van Curañao te ontvangen.

Hier, in Noordwijk aan Zee, bereidt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat zich voor op het WK deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dat didet hij in 1994 op Deze plek ook op deze plek ook met Oranje voor het WK in de VS. In Noordwijk vond ook die beroemde persconferentie plaats, waar sterspeler Ruud Gullit aan de zijde van Advocaat bekendmaakte dat hij niet meeging naar het WK. 1994: Advocaat en Ruud Gullit op de beroemde persconferentie waarin bekend werd gemaakt dat de sterspeler niet meewilde naar het WK in de VS ,De stemming is opgewekter in Noordwijk.

International Kenji Gorré is er stil van als hij bij het voorportaal van het hotel uit îns auto stapt. Hij klapt in zijn handen, wrijft wat over îns baardje, schudt met îns hoofd.

“Wauw” . Dan zegt de speler van Maccabi Haifa tegen de NOS: “Dit is het, we zijn begonnen. We gaan naar een WK. Dit is echt geweldig” ,Herhaalt hij drie keer.

“Wat onze missie wordt? Genieten. We gaan er het beste van maken, we hebben altijd hard gewerkt, we hebben altijd gevochten, we gaan blijven lachen, we gaan blijven genieten” ,Het weer is Antilliaans lekker en de heisa rond de wissel tussen bondscoach Fred Rutten en Advocaat lijkt als sneeuw voor de zon verdwenen. Voor wie het gemist heeft: Rutten zou met Curañao naar het WK, omdat Advocaat zich als trainer terugtrok vanwege privéomstandigheden.

De roep om zijn terugkeer werd echter steeds luider onder spelers en sponsors van Curañao. Rutten besloot op te stappen, waarna de weg weer vrij was voor de oud-bondscoach van Oranje ,“Ik heb me er buiten gehouden” zegt PSVîr Armando Obispo, als hij een paar stapjes heeft gezet weg van het trommelkabaal.

“Het is gelopen zoals het is gelopen. Het is het belangrijkste dat we dat achter ons laten en dat de focus volledig op het WK gaat en zo goed mogelijk presteren” ,Een voor însVertexAttribArray druppelen de spelers binnen op de parkeerplaats op de hoogste duin van Noordwijk aan Zee. Zo ook de gebroeders Bacuna, met een grote grijns. Juninho Bacuna is overtuigd van de kwaliteiten van Curañao dat in de poule Duitsland, Ecuador en Ivoorkust treft.

“Wij kunnen heel veel. We hebben al veel laten zien tijdens de kwalificaties, waar we ongeslagen doorheen zijn gekomen. We hebben goed gepresteerd en we gaan met veel vertrouwen naar het WK. We gaan onszelf laten zien” ,Het is speciaal dat hij met zijn broer Leandro naar het toernooi mag, zegt hij.

“Het is een droom van ons van kleins af aan. We zijn zo blij dat we nu op een WK staan, voor onze ouders, voor ons eiland” ,Obispo: “De bal is rond. Alles is mogelijk. Ja, tuurlijk.

We weten dat we voor een hele moeilijke uitdaging staan. Maar ik denk zeker dat het mogelijk is om te stunten. Ik denk dat iedereen er in musteloven. Het heeft geen zin om naar het WK te gaan zonder geloof.

Ik ben ervan overtuigd dat weiets moois kunnen neerzetten. ,Curañao-aanvoerder Bacuna: ’Blij met rentree Advocaat, maar stonden ook achter Rutten





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Curacao WK 2018 Dick Advocaat Noordwijk An Zee Maccabi Haifa Fred Rutten PSV Armando Obispo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hull-held kan PL-promotie niet bevatten: 'Voor het eerst in mijn leven sprakeloos'Oliver McBurnie is de grote held voor Hull City. In de absolute slotfase schoot de 29-jarige Schot zijn ploeg naar de Premier League ten koste van Middlesbrough (1-0).

Read more »

'Champions League-winnaar' McBurnie: 'Voor het eerst in mijn leven sprakeloos'Oliver McBurnie heeft zich gekroond tot de matchwinner in de wedstrijd op Wembley in de strijd om Premier League-voetbal . De sterke spits tikte van dichtbij de enige treffer binnen en was daarna in extase. 'Ik ben voor het eerst in mijn leven sprakeloos.

Read more »

Dick Advocaat's besluit om op te halenDick Advocaat heeft uitgezaaide longkanker van zijn dochter

Read more »

Advocaat op 20Tim Groeneweg wordt op zijn twintigste beëdigd als advocaat in Rotterdam

Read more »